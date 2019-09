Hơn 100 nhà dân ở Sơn La bị tốc mái, hư hỏng do mưa lũ

Trong đó, có 3 hộ ở xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ bị sạt lở, 6 hộ ở xã Quang Minh (Vân Hồ) bị ngập nước. Ngoài ra còn có 1 cột điện hạ thế bị gẫy đổ.

Về giao thông, toàn tỉnh có hơn 650 vị trí ở các tuyến đường bị sạt lở, ách tắc. Tại xã Quang Minh, huyện Vân Hồ, cầu tràn qua suối Sơ Vin đi Hang Miếng bị ngập sâu 2m, người và phương tiện không qua lại được.

Các trận mưa lớn, gió lốc do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 đã khiến hàng chục nhà dân ở các huyện Phù Yên, Vân Hồ (tỉnh Sơn La) bị tốc mái.

Ngay khi nhận được thông tin về các thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND các huyện Vân Hồ, Phù Yên đã chỉ đạo UBND các xã có thiệt hại tập trung khắc phục hậu quả theo phương châm 4 tại chỗ, khẩn trương di dời các hộ bị sạt lở đến nơi an toàn; kiểm tra tình hình, hướng dẫn các hộ bị tốc mái khắc phục, sửa sang lại nhà cửa, đảm bảo sớm ổn định cuộc sống. Riêng với cầu Sơ Vin bị ngập sâu, huyện Vân Hồ đã yêu cầu UBND xã Quang Minh chỉ đạo lực lượng chốt tại điểm cầu tràn qua suối; tổ chức cảnh báo, không cho người dân lưu thông qua khu vực này.

Dự báo trong những ngày tới, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới qua trục qua Bắc Trung bộ, trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục có mưa, có nơi mưa to đến rất to, lũ và lũ quét có nguy cơ xảy ra trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất và ngập úng có nguy cơ xảy ra ở nhiều nơi.

Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố chỉ đạo chính quyền các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết; đồng thời, chủ động các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra để giảm thiểu thiệt hại./.