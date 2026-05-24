Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên Đà Nẵng ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”

Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên các xã phường, ban ngành TP Đà Nẵng hưởng ứng chương trình ra quân. Phát biểu phát động chương trình, ông Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và những thách thức về phát triển bền vững đang ngày càng tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội, việc xây dựng ý thức bảo vệ môi trường, hình thành lối sống xanh và phát huy vai trò xung kích của thanh niên là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Chương trình ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Đặc biệt, riêng Tháng Thanh niên năm 2026, tuổi trẻ cả nước đã trồng mới trên 5,6 triệu cây xanh; tổ chức hơn 11.000 Ngày Chủ nhật xanh với sự tham gia của hơn 1,7 triệu đoàn viên, thanh niên; thành lập trên 4.600 đội hình thanh niên bảo vệ môi trường; tổ chức hơn 1.000 lớp tập huấn về môi trường, thu hút trên 50.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham dự.

Ra quân bảo vệ môi trường biển

Cùng với đó, hơn 3.900 sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên đã được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn nhằm cải thiện môi trường sống; xóa trên 4.200 điểm đen ô nhiễm môi trường với sự tham gia của hơn 1,3 triệu đoàn viên, thanh niên; triển khai 500 mô hình vườn ươm thanh niên, vườn cây sinh kế tại nhiều địa phương trên cả nước.

Thành đoàn Đà Nẵng trao tặng nguồn lực cho địa phương triển khai công trình thanh niên

Trung ương Đoàn kêu gọi các cấp bộ Đoàn trong cả nước tiếp tục lan tỏa sâu rộng phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, hình thành thói quen sống xanh, sạch, đẹp, hướng tới phát triển bền vững.

Trao quà tặng gia đình chính sách

Đoàn viên, thanh niên tham gia trồng cây xanh bảo vệ môi trường

Đoàn viên, thanh niên dọn vệ sinh môi trường biển

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng 30 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và 20 suất quà cho các gia đình chính sách. Đồng thời tặng nhiều công trình an sinh xã hội như: nguồn lực tổ chức ngày Chủ nhật xanh; mô hình vườn ươm thanh niên; mô hình tuyến đường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.