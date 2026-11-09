Hơn 1.000 KOL, KOC sẽ dự tuần lễ hoạt động nhà sáng tạo nội dung số

Theo đó, hoạt động chính của tuần lễ diễn ra từ ngày 13-14/11 tại khu vực đường đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). Những hoạt động chính bao gồm chuỗi phát sóng trực tiếp trên nền tảng số, lễ khai mạc (diễn ra tối 13/11), tọa đàm đối thoại lãnh đạo thành phố (sáng ngày 14/11), hội thảo đào tạo chuyên môn, hoạt động biểu diễn âm nhạc…

Trong hai ngày 13 và 14/11, người dân còn có thể tìm hiểu, tham quan không gian trưng bày trải nghiệm số giới thiệu hoạt động của TikTok, YouTube, Meta và các đơn vị quản lý mạng đa kênh.

Ông Trần Viết Hà, nhà sáng tạo nội dung với kênh Tiktok Luật sư Hà với 4,4 triệu người theo dõi chia sẻ tại họp báo

Dịp này, TP.HCM cũng phát động cuộc thi “Tự hào Thành phố mang tên Bác”. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027. Cuộc thi khuyến khích người dân tham gia lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống, đời sống và bản sắc con người Việt Nam trong thành phố, qua đó quảng bá hình ảnh TP.HCM bằng ngôn ngữ sáng tạo số.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết, hiện có khoảng hơn 1.000 KOL, KOC đăng ký tham dự các chương trình.

Với những hoạt động xuyên suốt, tuần lễ không chỉ là sân chơi công nghệ hay giải trí, mà là cầu nối giữa cộng đồng KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung với các doanh nghiệp, thương hiệu số và nền tảng thương mại điện tử.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM

"Tuần lễ này là sân chơi cho tất cả cộng đồng những nhà sáng tạo nội dung, tất cả lĩnh vực đều có thể tham gia, giới thiệu mình, định hình mình chứ không chỉ dừng lại phải là những người nổi tiếng", ông Hồi nói thêm.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, sự kiện này cũng mong muốn khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng sáng tạo, đẩy mạnh “phủ xanh” thông tin tích cực, lan tỏa hình ảnh một TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Mỗi sản phẩm số, phiên livestream hay trải nghiệm thực tế của nhà sáng tạo nội dung sẽ biến từng điểm đến văn hóa, ẩm thực, dịch vụ, thương mại của TP.HCM thành những câu chuyện sống động, chân thực, góp phần kích cầu kinh tế cho quyết tâm chung “tăng trưởng hai con số” của đất nước.