Hơn 1.000 người tham gia diễn tập chữa cháy tại nhà máy xử lý khí ở TP.HCM

Kịch bản cháy được đưa ra là khi nhà máy đang hoạt động bình thường, thời tiết chuyển mưa dông, sét đánh liên tiếp xuống khu vực thiết bị công nghệ gây ra sự cố nghiêm trọng, làm lượng lớn khí và xăng nhẹ (condensate) tràn ra ngoài gây ra cháy lớn, chập điện... khiến nhiều công nhân bị thương, gặp nguy hiểm.

Phun nước làm mát lên các bể chứa khí. (Ảnh: Lưu Sơn)

Đám cháy còn diễn biến phức tạp, tỏa ra nhiều khói khí độc bao trùm nhiều khu vực, nhiệt lượng sinh ra rất lớn, gây khó khăn lớn cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nếu không cô lập và khống chế kịp thời sẽ đe dọa trực tiếp đến hệ thống bồn chứa, đường ống công nghệ, đặc biệt là nhà máy chế biến khí bên cạnh. Đồng thời, gây gián đoạn chuỗi cấp khí cho các nhà máy điện, đạm khu vực Đông Nam Bộ...

Cuộc diễn tập được triển khai theo kịch bản với 2 nội dung chính gồm: vận hành cơ chế thông tin, chỉ huy, điều hành chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; diễn tập thực binh theo 3 giai đoạn, từ xử lý ban đầu tại cơ sở đến huy động đông đảo phương tiện, lực lượng tham gia xử lý sự cố.

Công tác hiệp đồng tác chiến chữa cháy giữa các đơn vị trong lực lượng. (Ảnh: Lưu Sơn)

Thượng tá Bùi Trung Hiếu, Phó phòng PC07, Trưởng Ban tham mưu, điều hành chỉ huy hiện trường buổi diễn tập cho biết, buổi diễn tập góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó và công tác phối hợp tác chiến giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với các lực lượng tham gia chữa cháy và CNCH trên địa bàn trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ lớn...

“Đối với phương án chữa cháy ngành dầu khí chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ, phân công nhiệm vụ cho từng lực lượng từng giai đoạn. Với ngành dầu khí khi gặp sự cố thì trước hết triển khai làm mát, khi có đầy đủ lực lượng 100% thì phun bọt bao trùm lên các thành bể. Khi dập tắt được đám cháy ở thành bể thì tiếp tục làm mát để giảm nguồn nhiệt và triển khai đến các vị trí xung quanh”, Thượng tá Bùi Trung Hiếu cho biết thêm.

Kết thúc diễn tập, lãnh đạo UBND và Công an TP.HCM đã trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích, hoàn thành xuất sắc buổi diễn tập.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:

Hơn 1000 người là cảnh sát PCCC, các đơn vị, lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy. (Ảnh: Lưu Sơn)

Công tác tiếp nước tại hiện trường. (Ảnh: Lưu Sơn)

Các lực lượng phối hợp chữa cháy tại hiện trường. (Ảnh: Lưu Sơn)

Khẩn trương trong mọi tình huống. (Ảnh: Lưu Sơn)

Kéo dây chuẩn bị phun nước làm mát. (Ảnh: Lưu Sơn)

Sử dụng robot tự hành tham gia chữa cháy. (Ảnh: Lưu Sơn)

Cảnh sát chữa cháy tiến hành phun nước. (Ảnh: Lưu Sơn)

Lãnh đạo TP.HCM tặng giấy khen cho các đơn vị tham gia chữa cháy. (Ảnh: Lưu Sơn)