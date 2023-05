Hơn 1.870 trường hợp vi phạm giao thông trong những ngày nghỉ lễ ở Bình Dương

Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên can thiệp vào quá trình xử lý vi phạm giao thông

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 10 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) và thiệt hại do TNGT gây ra vẫn ở mức cao.