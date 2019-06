Hơn 200 cán bộ chiến sĩ khống chế đám cháy trên bán đảo Sơn Trà

Khoảng 20h15 tối 10/6, một đám cháy lớn bùng lên ở taluy âm, phía sát biển của khu vực gần Trạm Biên phòng Bãi Bắc bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Diện tích cháy khoảng 5.000 m2 ở khu vực chủ yếu dây leo bìm bìm và cậy bụi. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Sơn Trà điều động cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa.

Gió to nên đám cháy lan nhanh.

Tuy nhiên, do đám cháy lớn nên Công an quận Sơn Trà đã đề nghị hỗ trợ từ lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố cùng phối hợp, đến khoảng 22h thì đám cháy đã bị dập tắt. Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết: Hiện vụ cháy đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên, lực lượng vẫn được cắt cử lại để theo dõi, phòng đám cháy bùng phát trở lại.

Chiến sĩ đội Cảnh sát PCCC tại hiện trường.

Chúng tôi đã huy động toàn bộ phương tiện mà mình hiện có. Cháy lớn và gió rất lớn nên Sơn Trà chỉ ngăn cách không cho cháy lan ra nữa, đồng thời kêu gọi chi viện, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố họ chi viện cho 4 xe nữa. Vẫn phun nước tăng cường chỉ sợ đám cháy còn âm ỉ” - Thượng tá Phan Minh Mẫn nói./.



