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Hơn 2.000 công nhân TP.HCM được khám bệnh bằng AI và tư vấn pháp luật miễn phí

Chủ Nhật, 18:52, 21/06/2026
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VOV.VN - Ngày 21/6, Báo Lao Động, Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Chương trình “Trao sức khỏe và tư vấn pháp luật cho công nhân - Vì một Việt Nam khỏe mạnh” năm 2026 tại TP.HCM.

Tại chương trình, hơn 2.000 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ, người làm việc trong môi trường có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp đã được khám bệnh và tư vấn sức khỏe hoàn toàn miễn phí.

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Công nhân được kiểm tra sức khỏe

Theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, người lao động được khám lâm sàng đầy đủ các chuyên khoa, làm xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết. Đồng thời, các bác sĩ cũng tư vấn chuyên sâu về dinh dưỡng, luyện tập, sức khỏe tâm thần, sức khỏe sinh sản, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Điểm nhấn độc đáo của sự kiện là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) qua nền tảng khoemanh.net giúp sàng lọc và phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật.

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Ứng dụng máy móc hiện đại để khám sức khỏe cho công nhân 

Song song với hoạt động chăm sóc y tế, công nhân lao động đã được đội ngũ luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam tư vấn pháp luật miễn phí.

Cách trao đổi trực tiếp này giúp công nhân dễ hiểu và nâng cao kỹ năng tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong quan hệ lao động.

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Công nhân được tư vấn pháp luật

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng 100 phần quà công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi tai nạn lao động hoặc bệnh tật. Đồng thời, các đoàn công tác cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên người lao động tại một số khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố.

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Công nhân lao động được tặng quà

Chương trình được triển khai nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 10/1/2026 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới.

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Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho 600 nữ công nhân ở Hà Nội

VOV.VN - Hưởng ứng “Tháng Công nhân”, “Tháng Hành động vì An toàn vệ sinh lao động”, LĐLĐ Thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành y tế, sự đồng hành của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức khám sức khỏe, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản, phát thuốc miễn phí cho hàng trăm công nhân lao động của 30 doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn.

 

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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