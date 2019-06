Hơn 2.000 đoàn viên thanh niên tham gia tiếp sức mùa thi ở Thanh Hóa

Đến thời điểm này, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã huy động 500 thùng nước miễn phí, tập kết tại các điểm thi, bến xe, khu vực thí sinh tập trung; treo hơn 1.000 băng zôn tuyên truyền về kỳ thi; 380 ô che miễn phí. Với phương châm "Thiết thực, hiệu quả, an toàn", hơn 2.000 tình nguyện viên sẽ giới thiệu đến thí sinh các địa điểm ăn uống giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Lực lượng tình nguyện phát nước miễn phí cho thí sinh tại điểm thi huyện miền núi Quan Sơn.

Ngoài ra, các đội hình tình nguyện còn phối hợp với các bệnh viện, trạm y tế phường, xã, xử lý khi có sự cố về sức khỏe của thí sinh. Bên cạnh đó, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, các nhóm tình nguyện thường xuyên phối hợp với lực lượng công an nhằm hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các ngã tư, điểm dừng xe buýt, bến xe và các địa điểm tổ chức thi.

Lực lượng tình nguyện viên phục vụ xe ôm miễn phí.

Đối với 11 huyện miền núi, lực lượng tiếp sức mùa thi đã giới thiệu được 890 phòng trọ giá rẻ, 350 chuyến xe miễn phí chở thí sinh ở khu vực xa trung tâm đến địa điểm thi. Ngoài ra, các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc đã thành lập đoàn thăm hỏi, trao quà động viên cho 550 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 140 triệu đồng.

“Chúng tôi hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh nắm bắt tốt hơn về quy định kỳ thi, trong quá trình tổ chức kỳ thi sẽ hỗ trợ trông giữ đồ đạc của thí sinh; cung cấp miễn phí nước uống và đồ ăn nhẹ cho thí sinh và người nhà. Một số thí sinh khó khăn về đi lại thì sẽ có đội hình hỗ trợ đưa đón thí sinh và người nhà đến các điểm thi được thuận lợi”, anh Nguyễn Hữu Tuất, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết./.

