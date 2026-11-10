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Hơn 2.500 học sinh ở Điện Biên được tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường

Thứ Ba, 16:08, 10/11/2026
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VOV.VN - Công an các xã Nà Bủng và Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em cho hơn 2.500 học sinh.

Buổi tuyên truyền được tổ chức Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Nà Bủng và Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Si Pa Phìn, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Si Pa Phìn. Tại các buổi tuyên truyền, học sinh được phổ biến những quy định pháp luật về bảo vệ trẻ em; nhận diện các hành vi bạo lực học đường như xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, đe dọa, đánh đập và bắt nạt qua mạng xã hội.

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Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh

Lực lượng Công an cũng phân tích nguyên nhân, hậu quả của bạo lực học đường, đồng thời hướng dẫn các em kỹ năng phòng tránh xâm hại, bảo vệ giới hạn an toàn của bản thân và cách xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm.

Thông qua trao đổi, giải đáp các tình huống thực tế, học sinh được hướng dẫn cách giải quyết mâu thuẫn không bằng bạo lực; chủ động chia sẻ với gia đình, thầy cô và thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện hành vi bạo lực, xâm hại hoặc nguy cơ mất an toàn. 

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Các em học sinh Trường PTNT Tiểu học và THCS Si Pa Phìn tại buổi tuyên truyền.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, đồng thời tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường và gia đình trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

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Bạo lực học đường, đừng để những cảnh báo bị bỏ qua

VOV.VN - Những vụ việc học sinh đánh nhau, quay clip phát tán trên mạng, thậm chí hành hung giáo viên đang cho thấy bạo lực học đường không còn là những mâu thuẫn đơn lẻ giữa học sinh. Đáng lo ngại hơn, nhiều vụ việc chỉ được phát hiện khi đã gây hậu quả nghiêm trọng.

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
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