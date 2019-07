Hơn 3 tỷ đồng chạy điểm ở Sơn La, các đối tượng thoát tội nhận hối lộ?

Hành vi nhận tiền, thỏa thuận sẽ nhận tiền để sửa nâng điểm cho các thí sinh của Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn, Lò Văn Huynh, Đặng Hữu Thủy trong vụ gian lận điểm thi tại Sơn La có dấu hiệu của các tội: Tội nhận hối lộ; Tội đưa hối lộ và tội môi giới hối lộ. Song kết quả điều tra cho thấy, những người liên quan đều không thừa nhận việc thỏa thuận hay đưa tiền cho các bị can Huynh, Nga, Sọn, Thủy.

Ngoài lời khai của 4 bị can này thì không có tài liệu chứng cứ nào khác chứng minh. Do đó, không có căn cứ để truy tố các bị can Lò Văn Huỳnh, Nguyễn Thị Hồng Nga, Cầm Thị Bun Sọn và Đặng Hữu Thủy về các tội danh nêu trên. Số tiền các bị can giao nộp được xác định do vụ lợi mà có.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can Nguyễn Thị Hồng Nga. (Ảnh: Tiền Phong)



Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Hồng Nga khai đã nhận của Trần Văn Điện, cán bộ thư viện Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Sơn La hơn 1 tỷ đồng để giúp sửa bài, nâng điểm cho 4 thí sinh: Trần Ích Quân, Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Thanh Hưng, Ngần Văn Chung.

Cầm Thị Bun Sọn khai đã nhận của Hoàng Thị Thành, Chủ tịch Hội nông dân huyện Quỳnh Nhai 440 triệu đồng để giúp, nâng điểm cho thí sinh Dương Hoàng Trung.

Lò Văn Huynh khai đã nhận của Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La một tỷ đồng để giúp sửa, nâng điểm cho 2 thí sinh Nguyễn Anh Tuấn, Trần Doãn Hải. Huynh còn khai nhận của bà Lò Thị Trường, trú tại Bản Bó, phường Chiềng An, thành phố Sơn La số tiền 300 triệu đồng để giúp thí sinh Lù Mạnh Hùng ( chấu Huynh). Tuy nhiên ngày 24/7/2018, Huynh đã trả lại số tiền này cho bà Trường.

Đặng Hữu Thủy khai đã nhận của Nguyễn Thị Kim 150 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Mai Hà 150 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Xuyên 200 triệu đồng để giúp sửa, nâng điểm cho các thí sinh: Đinh Văn Quang, Phạm Sơn Toàn, Võ Hoàng Long, Lê Trung Hiếu. Ngày 24/7/2018, Thủy đã trả lại số tiền trên cho gia đình các thí sinh.

Viện KSND tỉnh Sơn La xác định hành vi của các bị can Trần Xuân Yến, Nguyễn Thị Hồng Nga, Lò Văn Huynh, Đặng Hữu Thủy, Cầm Thị Bun Sọn, Đinh Hải Sơn phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điểm b, khoản 2, điều 356 bộ luật Hình sự, phạm tội 2 lần trở lên có khung hình phạt từ 5 - 10 năm, thuộc trường hợp rất nghiêm trọng. Hai bị can còn là Nguyễn Thanh Nhàn và Đỗ Khắc Hưng cũng phạm tội danh này nhưng thuộc khoản 1, có khung hình phạt cải tạo không giam giữ từ 3 năm hoặc bị phạt từ 1 - 5 năm./.