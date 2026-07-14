Hơn 430 hộ nông dân Đồng Tháp có cây trồng bị chết, nghi do nguồn nước ô nhiễm

Đến nay, Đồng Tháp đã thống kê tại 5 xã gồm Long Hưng, Long Định, Tân Phước 3, Tân Hương và Châu Thành cho thấy đã có hơn 213ha trong tổng số 438 hộ dân có cây trồng bị thiệt hại với các triệu chứng như vàng đọt, vàng lá, cháy lá, thậm chí chết cây.

Cụ thể, xã Long Hưng có 104,95 ha của 231 hộ bị ảnh hưởng; xã Long Định 58,55 ha của 129 hộ; xã Tân Phước 3 là 29,45 ha của 45 hộ; xã Tân Hương 15,5 ha của 21 hộ và xã Châu Thành 4,55 ha của 12 hộ.

Diện tích rau màu bị bệnh và chết tại tỉnh Đồng Tháp gia tăng cao

Theo ghi nhận của ngành chuyên môn, các loại rau màu đều xuất hiện triệu chứng tương tự nhau. Lá già phía gốc vẫn còn xanh, trong khi lá non trên ngọn bị mất diệp lục, chuyển sang màu trắng hoặc vàng, sau đó chuyển nâu và cháy mép. Riêng cây tía tô, nhiều diện tích xuất hiện tình trạng héo rũ, cháy mép lá và chết toàn cây. Không chỉ cây trồng trên ruộng, nhiều loại cỏ ven bờ như rau trai, cỏ chác, rau mương cùng các loại thực vật thủy sinh như rau muống, lục bình, rau đắng nước trên hệ thống kênh rạch dẫn nước cũng xuất hiện các biểu hiện tương tự.

Nhiều ruộng rau bị chết khô chưa rõ nguyên nhân

Kết quả phân tích 20 mẫu nước lấy từ các tuyến kênh, rạch trong khu vực của cơ quan chuyên môn cho thấy, chất lượng nước có nhiều dấu hiệu bất thường. Một số chỉ tiêu như amoni, sắt, đồng, nitrit và COD vượt ngưỡng đối chiếu, trong khi hàm lượng oxy hòa tan thấp. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, các yếu tố này có thể gây stress cho cây trồng, làm tổn thương bộ rễ, ức chế quá trình quang hợp, dẫn đến cháy lá, hoại tử và chết cây. Đáng lưu ý, hàm lượng đồng tại một số vị trí ở mức cao cần được theo dõi.

Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn cho biết các kết quả hiện tại chưa đủ cơ sở để khẳng định đây là nguyên nhân trực tiếp gây hiện tượng lá non bị mất diệp lục và chuyển trắng. Việc xác định chính xác nguyên nhân vẫn phải chờ kết quả phân tích chuyên sâu của Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Dịch vụ Khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp.

Qua phân tích nhiều mẫu nước cho thấy nguồn nước mà nông dân phun tưới rau có biểu hiện bất thường

Song song đó, Trung tâm đã phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật lấy 40 mẫu cây trồng, đất và nước tại các vùng bị ảnh hưởng trọng điểm thuộc ba xã Long Hưng, Long Định và Tân Phước 3 để phân tích. Trong đó có 30 mẫu trên ruộng của 10 hộ dân (gồm mẫu đất, thân lá và nước tưới), cùng 6 mẫu nước và 4 mẫu rau muống, lục bình trên các tuyến kênh chính.

Theo đánh giá ban đầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, nguồn nước tưới là yếu tố tác động trực tiếp gây thiệt hại đối với cây trồng tại các địa phương nói trên. Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước, cần chờ kết quả phân tích đầy đủ các mẫu cây trồng, đất và nước.

Nông dân trồng rau rất cần được sự quan tâm, hỗ trợ của cơ quan nhà nước trong việc tìm ra nguyên nhân gây thiệt hại và hỗ trợ chi phí tái sản xuất

Để hạn chế thiệt hại, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các địa phương khuyến cáo người dân tạm thời không bơm nước từ kênh rạch vào ruộng; ngừng thu hoạch, tiêu thụ các loại rau màu bị ảnh hưởng; tổ chức trục vớt cây thủy sinh trên các tuyến kênh nhằm hạn chế ô nhiễm lan rộng; đồng thời vận hành hệ thống thủy lợi để xả, làm sạch nguồn nước tại các khu vực bị ảnh hưởng.