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Hơn 500 công nhân giỏi, rèn tay nghề làm chủ công nghệ mỏ hiện đại

Thứ Bảy, 20:19, 18/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay (18/7), hơn 500 công nhân kỹ thuật xuất sắc của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) bước vào ngày thi đầu tiên của Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn lần thứ XIII - năm 2026. Đây là dịp để đội ngũ lao động "cọ xát", rèn tay nghề, từng bước làm chủ công nghệ mỏ hiện đại.

Không chỉ là dịp tôn vinh những người thợ có tay nghề cao, hội thi còn cho thấy định hướng đầu tư của TKV vào phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu làm chủ công nghệ hiện đại trong ngành Than. 

Hội thi năm nay quy tụ hơn 500 thí sinh, được tuyển chọn từ hơn 2.500 công nhân kỹ thuật thông qua vòng thi cấp cơ sở tại 31 đơn vị. Đây là kỳ hội thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay, phản ánh phong trào rèn luyện tay nghề ngày càng lan tỏa tại các đơn vị sản xuất, đồng thời cho thấy sự quan tâm của TKV đối với công tác đào tạo, chuẩn hóa kỹ năng nghề.

hon 500 cong nhan gioi, ren tay nghe lam chu cong nghe mo hien dai hinh anh 1
Hội thi thợ giỏi cấp tập đoàn năm nay có hơn 500 thí sinh, được tuyển chọn từ hơn 2.500 công nhân kỹ thuật tại 31 đơn vị.

Theo Ban Tổ chức, hội thi gồm 2 phần: Thi lý thuyết diễn ra ngay trong ngày khai mạc và thi thực hành bắt đầu từ ngày 1/8. Điểm mới của kỳ thi năm nay là lần đầu tiên nhóm nghề luyện kim được đưa vào hệ thống thi, nâng tổng số lên 27 nghề, thuộc các lĩnh vực trọng điểm như khai thác hầm lò, khai thác lộ thiên, cơ khí, vận hành nhà máy điện, tuyển khoáng và luyện kim.

Nội dung thi không chỉ kiểm tra kỹ năng thao tác nghề mà còn đánh giá khả năng vận hành thiết bị hiện đại, xử lý tình huống trong môi trường sản xuất ngày càng số hóa; tuân thủ nghiêm các quy trình an toàn lao động. Đây cũng là những yêu cầu ngày càng quan trọng khi ngành Than đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, cơ giới hóa và tự động hóa trong sản xuất.

hon 500 cong nhan gioi, ren tay nghe lam chu cong nghe mo hien dai hinh anh 2
 Hội thi không chỉ là dịp đánh giá trình độ tay nghề, tác phong công nghiệp của người lao động mà còn tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đời sống công nhân

Đối với nhiều thí sinh, hội thi không đơn thuần là cuộc tranh tài mà còn là cơ hội để học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện kỹ năng nghề.

Thí sinh Bùi Văn Khoa, Công ty Cổ phần Than Mạo Khê - TKV hào hứng chia sẻ: "Hội thi này, than Mạo Khê có 19 thí sinh, tham gia 3 ngành nghề: kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò; thứ hai là xây dựng mỏ hầm lò và cơ điện mỏ điện hầm lò. Những gì chúng tôi đã học hỏi được qua hội thi, thì tôi sẽ về áp dụng và sẽ tuyên truyền tới tất cả các anh em công nhân để sản xuất hiệu quả nhất và an toàn nhất".

Còn thí sinh Hà Xuân Nam, Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời - TKV (Lào Cai) cho biết: "Chúng tôi tham gia chuyên ngành thi tuyển nổi đồng sulfua, tuyển khoáng. Đến với hội thi, chúng tôi sẽ quyết tâm giành được giải cao nhất".

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Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh bước vào phần thi lý thuyết. Ngày 1/8, các thí sinh thi thực hành.

Việc mở rộng ngành nghề dự thi, đổi mới nội dung đánh giá và chú trọng các kỹ năng gắn với công nghệ hiện đại cho thấy TKV đang chuyển trọng tâm từ thi tay nghề đơn thuần sang phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật có khả năng thích ứng với yêu cầu sản xuất mới. Đây được xem là nền tảng quan trọng để nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an toàn sản xuất và tăng sức cạnh tranh của ngành Than trong quá trình hiện đại hóa.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
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