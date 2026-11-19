Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp và phát hiện, lập biên bản xử lý trực tiếp 142 trường hợp, thu phạt hơn 101 triệu đồng và gửi thông báo xử phạt qua hình ảnh ("phạt nguội") đối với 385 trường hợp điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp. Ngoài xử phạt, các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt cũng kết hợp nhắc nhở, hướng dẫn trực tiếp để người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM cho rằng, việc các phương tiện đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp có 2 nguyên nhân, khách quan lẫn chủ quan. Trong đó, áp lực giao thông tăng đột biến khi khu vực xung quanh trục Mai Chí Thọ đang đồng loạt triển khai nhiều công trình trọng điểm như thi công sửa chữa cầu Phú Mỹ, thi công nút giao Mỹ Thủy, và đặc biệt là tuyến đường Lương Định Của - Trần Não đang đóng đường để thi công. Việc rào chắn, hạn chế lưu thông tại các trục kết nối huyết mạch này khiến một lượng rất lớn phương tiện buộc phải chuyển hướng, dồn toàn bộ về tuyến đường Mai Chí Thọ trong cùng một khung giờ cao điểm. Nguyên nhân chủ quan là do ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao.

Hơn 500 trường hợp đã bị xử phạt vì đi vào làn đường dành riêng cho xe đạp.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng từ xa tại các nút giao trọng điểm trên tuyến Mai Chí Thọ (như nút giao An Phú, Đồng Văn Cống, Nguyễn Cơ Thạch...) và các điểm phân luồng liên quan đến khu vực sửa chữa cầu Phú Mỹ, nút giao Mỹ Thủy, tuyến Lương Định Của - Trần Não. Đồng thời sẽ xử lý nghiêm minh, kết hợp chặt chẽ phạt trực tiếp và "phạt nguội", phối hợp tháo gỡ bất cập hạ tầng và đẩy nhanh tiến độ thi công, thông tin lộ trình lưu thông,…