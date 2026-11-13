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Hơn 600 chuyên gia dự hội nghị bàn cách chăm sóc người cao tuổi

Thứ Sáu, 23:02, 13/11/2026
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VOV.VN - Chăm sóc người cao tuổi theo hướng dự phòng, tích hợp và cá thể hóa là trọng tâm của Hội nghị Khoa học thường niên Hội Lão khoa Việt Nam lần thứ VII, khai mạc chiều 13/11 tại Lào Cai, với hơn 600 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

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Đại biểu dự Hội nghị Khoa học thường niên Hội Lão khoa Việt Nam lần thứ VII bàn giải pháp chăm sóc người cao tuổi.

Việt Nam là một trong những nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Ngành y tế cũng phải đổi cách chăm sóc người cao tuổi. Thay vì chờ người bệnh tìm đến bệnh viện, ngành chủ động phát hiện sớm và giữ cho họ sống khỏe ngay tại cộng đồng. Đó là tinh thần của Hội nghị Khoa học thường niên Hội Lão khoa Việt Nam lần thứ VII, khai mạc chiều 13/11 tại Trung tâm hội nghị phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Dự lễ khai mạc có TS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế); đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai; BSCKII Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai; GS.TS Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên đoàn Nội tiết Đông Nam Á, Chủ tịch Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Trung Anh, Chủ tịch Hội Lão khoa Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương cùng lãnh đạo các vụ, cục, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế.

Già hóa dân số nhanh, chăm sóc người cao tuổi phải đổi cách

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 13 – 14/11, quy tụ hơn 600 nhà quản lý, chuyên gia và cán bộ y tế. Có 77 chủ tọa và báo cáo viên, trong đó có 12 chuyên gia đến từ Australia, Pháp, Rwanda, Hoa Kỳ và Philippines. Chủ đề năm nay gói trong ba chữ: "Dự phòng – Tích hợp – Cá thể hóa". Theo PGS.TS Nguyễn Trung Anh, thời gian để chuẩn bị cho một xã hội già không còn nhiều.

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PGS.TS Nguyễn Trung Anh: chăm sóc người cao tuổi phải chuyển từ điều trị bệnh sang dự phòng sớm.

"Chúng ta chỉ mất khoảng 20 năm để chuyển từ già hóa dân số sang một đất nước có dân số già, tức là khi đó tỷ lệ người cao tuổi chiếm khoảng 20% dân số. Với người cao tuổi, chúng ta đều biết họ mắc rất nhiều bệnh tật, cũng như dự trữ nội tạng của họ bị suy giảm. Vì thế, việc tiếp cận và điều trị cho người cao tuổi chắc chắn sẽ phải chuyển từ việc điều trị bệnh sang dự phòng sớm để phát hiện bệnh", PGS.TS Nguyễn Trung Anh chia sẻ.

Ba hướng đi được đặt ra khá rõ. Thứ nhất là phát hiện sớm những suy giảm về thể chất và tinh thần ở người cao tuổi. Thứ hai là nối các chuyên khoa và các tuyến y tế, từ trung ương đến cơ sở, bởi không bao giờ có đủ bệnh viện để điều trị tập trung cho tất cả người cao tuổi. Thứ ba là mỗi người bệnh một phương án riêng, tính đến cả bệnh nền và hoàn cảnh sống của họ.

Hướng dẫn chuyên môn riêng cho người cao tuổi

Năm nay, Bộ Y tế và Hội Lão khoa Việt Nam đã ban hành "Hướng dẫn chuyên môn chuyên ngành Lão khoa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh – Quyển 1". Bộ hướng dẫn này được xây dựng riêng cho người bệnh cao tuổi, vốn thường mang nhiều bệnh cùng lúc. Hội cũng ban hành thêm "Hướng dẫn phòng ngừa cúm ở người cao tuổi" và "Hướng dẫn tiêm chủng ở người cao tuổi".

Theo TS Nguyễn Trọng Khoa, người bệnh cao tuổi thường có nhiều bệnh trên cùng một cơ thể, tâm sinh lý cũng khác biệt. Vì vậy, hướng dẫn chẩn đoán, điều trị cho đối tượng này phải điều chỉnh riêng, khác với các hướng dẫn nội khoa, ngoại khoa khác. Hướng dẫn mới áp dụng cho mọi cơ sở y tế, từ cấp chuyên sâu đến cấp cơ bản. Ông cũng lưu ý ra viện chưa phải là xong việc. Người cao tuổi sau điều trị vẫn cần cơ sở y tế và cộng đồng tiếp tục theo dõi, hỗ trợ phục hồi chức năng để họ có thể tự chủ trong cuộc sống.

Hội Lão khoa Việt Nam chăm lo lớp chuyên gia kế cận

Trong hai ngày, hội nghị có 22 phiên hội thảo với 73 báo cáo khoa học. Các báo cáo xoay quanh quản lý bệnh mạn tính, các hội chứng lão khoa, duy trì chức năng thể chất và nhận thức, mô hình chăm sóc tích hợp và chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng. Riêng phiên dành cho các nhà khoa học trẻ có 25 poster nghiên cứu, gồm 12 poster báo cáo trực tiếp và 13 poster trưng bày. Phiên này góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận cho chuyên ngành.

Mục tiêu chung là không chỉ giúp người cao tuổi sống lâu hơn, mà còn giúp họ sống khỏe và tự chủ hơn trong những năm tháng về già.

An Kiên - Hồng Loan/VOV-Tây Bắc
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