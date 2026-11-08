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Hơn 6.000 người tại TP.HCM đi bộ đồng hành hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Chủ Nhật, 09:44, 08/11/2026
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VOV.VN - Sáng 8/11, hơn 6.000 người tại TP.HCM đã tham gia hoạt động đi bộ đồng hành, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946 (9/11/1946 – 9/11/2026), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và ngày Văn hoá Việt Nam (24/11).

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Hơn 6.000 người tham gia đi bộ hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 

Hoạt động này không chỉ mang tính thể thao cộng đồng mà còn góp phần nâng cao nhận thức, thói quen chủ động tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật. Đồng thời lan toả tinh thần rèn luyện thể thao, xây dựng đời sống lành mạnh.

Quãng đường đi bộ kéo dài khoảng 1,5km, xuất phát từ phía trước Hội trường Thống Nhất, đường Lê Duẩn (phường Sài Gòn) đi qua các cung đường xung quanh trung tâm như Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Thánh Tôn, Pasteur,..

hon 6.000 nguoi tai tp.hcm di bo dong hanh huong ung ngay phap luat viet nam hinh anh 2
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo trung ương và thành phố tham gia hoạt động đi bộ

Luật sư Thu Đoàn, thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết, chị đã xuất phát từ xã Củ Chi lúc 4 giờ 30 sáng để tham gia hoạt động đi bộ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Theo chị, đây là dịp ý nghĩa để những người hoạt động trong lĩnh vực pháp luật được giao lưu, kết nối với đồng nghiệp cũng như những ngành nghề khác.

"Tôi rất vui, được kết nối được với đồng nghiệp, gặp lại bạn cũ. Tôi làm luật sư được 20 năm và đây là dịp đầu tiên có sự tham gia của 700 anh chị em thuộc Đoàn luật sư TP.HCM", luật sư Thu Đoàn nói.

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Đoàn đi bộ đi qua khu vực trung tâm TP.HCM
hon 6.000 nguoi tai tp.hcm di bo dong hanh huong ung ngay phap luat viet nam hinh anh 4
Đoàn Luật sư TP.HCM tham gia đi bộ đồng hành
hon 6.000 nguoi tai tp.hcm di bo dong hanh huong ung ngay phap luat viet nam hinh anh 5
Các em học sinh cũng tham gia hoạt động đi bộ 

 

Vũ Hường/VOV-TP.HCM
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