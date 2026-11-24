Tại "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027" diễn ra từ ngày 21-24/1/2027, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng hỗ trợ 60.000 phiếu mua hàng tặng đoàn viên, người lao động, mỗi phiếu trị giá 100.000 đồng, giúp người lao động mua sắm những mặt hàng thiết yếu, hàng Việt Nam chất lượng cao, giá ưu đãi.

Đoàn viên, người lao động khó khăn được tặng phiếu mua hàng.

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng lập kế hoạch hỗ trợ 2.000 vé tàu, xe, tổ chức chuyến xe miễn phí đưa đoàn viên, công nhân lao động và gia đình về quê đón Tết.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, trao 1.000 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng tặng người lao động không về quê đón Tết, hoàn cảnh khó khăn tại các Tổ công nhân tự quản ở các khu nhà trọ; người lao động tại Nhà ở Công nhân Khu Công nghiệp Hòa Cầm, nữ công nhân đơn thân.

Lãnh đạo Liên Đoàn Lao động TP Đà Nẵng tặng quà người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cho biết: "Tổ chức Công đoàn đã xây dựng và ban hành kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động, nắm tình hình lao động trong những tháng cuối năm và dịp Tết. Đối với cấp thành phố tổ chức 8 hoạt động đồng hành với người lao động và cán bộ công đoàn chăm lo Tết năm 2027. Liên đoàn Lao động tổ chức rất nhiều hoạt động từ hỗ trợ khó khăn người lao động nhân dịp Tết".