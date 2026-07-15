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Hơn 7,18 triệu nguyện vọng xét tuyển, STEM hút gần 468.000 thí sinh

Thứ Tư, 08:47, 15/07/2026
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VOV.VN - Đến 17h ngày 14/7, thời điểm hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 chính thức đóng, cả nước có 874.811 thí sinh hoàn tất đăng ký nguyện vọng, với tổng cộng hơn 7,18 triệu nguyện vọng. Trong đó, gần 468.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành thuộc khối STEM.

Đến 17h ngày 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chính thức khóa hệ thống đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kỳ tuyển sinh năm nay có 1.241.914 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong số này, 874.811 thí sinh đã thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống.

Tổng số nguyện vọng được các thí sinh đăng ký là 7.180.860, tương đương bình quân khoảng 8,2 nguyện vọng/thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển.

Đáng chú ý, các ngành thuộc lĩnh vực STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) tiếp tục thu hút đông đảo thí sinh. Thống kê cho thấy có 467.590 thí sinh đăng ký xét tuyển vào nhóm ngành này, với tổng cộng 2.368.179 nguyện vọng, chiếm khoảng 33% tổng số nguyện vọng trên toàn hệ thống.

hon 7,18 trieu nguyen vong xet tuyen, stem hut gan 468.000 thi sinh hinh anh 1
Tổng số nguyện vọng được các thí sinh đăng ký là 7.180.860, tương đương bình quân khoảng 8,2 nguyện vọng/thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển.

Bên cạnh đó, có 331.693 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành 179, với tổng số 1.291.839 nguyện vọng.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, các cơ sở đào tạo sẽ tiếp tục xử lý dữ liệu, thực hiện xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. Thí sinh cần theo dõi kế hoạch tuyển sinh của các trường để thực hiện các bước tiếp theo theo đúng thời gian quy định.

Chiều 14/7, Bộ GD&ĐT đã ban hành kế hoạch triển khai thanh toán trực tuyến lệ phí đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026. Theo đó, từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7, thí sinh thực hiện thanh toán lệ phí đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo lịch phân chia của từng tỉnh, thành phố nơi đăng ký dự thi.

Bộ GD&ĐT cho biết hiện đang phối hợp với Bộ Công an triển khai hạ tầng kết nối thanh toán qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Việc phân chia thời gian thanh toán theo từng địa phương nhằm bảo đảm an toàn, thuận lợi và tránh quá tải hệ thống.

Bộ GD&ĐT lưu ý, thí sinh cần tra cứu đúng tỉnh, thành phố nơi đăng ký dự thi để thực hiện thanh toán trong khung thời gian quy định. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quy trình đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026.

Trong thời gian từ ngày 15/7 đến 21/7, các thí sinh thuộc diện ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng hoặc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để xét tuyển cũng cần phối hợp với các điểm tiếp nhận để rà soát, xác nhận thông tin trước khi các cơ sở đào tạo tiến hành xét tuyển.

Theo kế hoạch tuyển sinh, trước 17h ngày 13/8, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1. Tất cả thí sinh trúng tuyển, kể cả diện tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trên Hệ thống trước 17h ngày 21/8 nếu có nguyện vọng theo học.

Thu Hằng/VOV.VN
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