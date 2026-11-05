Hơn 74.800 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách ở Đồng Tháp được vay vốn ưu đãi

Nguồn vốn nhận ủy thác tại địa phương đạt hơn 3.067 tỷ đồng, tăng gần 1.560 tỷ đồng so với đầu năm, chiếm 21,66% tổng nguồn vốn. Trong 10 tháng năm 2026, doanh số cho vay đạt hơn 4.735 tỷ đồng, với 74.843 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Doanh số thu hồi nợ đạt hơn 2.411 tỷ đồng, bằng 50,93% doanh số cho vay.

Các đại biểu dự hội nghị sơ kết hoạt động Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Đồng Tháp quý III năm 2026 và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Đồng Tháp

Đến cuối tháng 10/2026, tổng dư nợ 16 chương trình tín dụng chính sách đạt hơn 14.121 tỷ đồng, với 268.013 hộ vay thông qua 5.180 Tổ tiết kiệm và vay vốn. So với đầu năm, dư nợ tăng hơn 2.323 tỷ đồng, tương ứng 19,7%, hoàn thành 94,42% kế hoạch tăng trưởng được giao.

Tổng nợ quá hạn và nợ khoanh đến cuối tháng 10 là hơn 76,2 tỷ đồng, chiếm 0,54% tổng dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn hơn 32,2 tỷ đồng, chiếm 0,23%; nợ khoanh hơn 44 tỷ đồng, chiếm 0,31%. Đáng chú ý, toàn tỉnh có 5 đơn vị cấp xã không phát sinh nợ quá hạn.

Hiện toàn tỉnh có 5.180 Tổ tiết kiệm và vay vốn, giảm 494 tổ so với đầu năm. Qua phân loại chất lượng hoạt động, có 4.266 tổ xếp loại tốt, chiếm 82,36%; 706 tổ xếp loại khá, chiếm 13,63%; 198 tổ xếp loại trung bình, chiếm 3,82% và 10 tổ xếp loại yếu, chiếm 0,19%.

Công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tiếp tục được duy trì. Đến cuối tháng 10/2026, tổng dư nợ tín dụng chính sách do 4 tổ chức chính trị - xã hội phối hợp quản lý đạt hơn 13.946 tỷ đồng, tăng hơn 2.330 tỷ đồng so với đầu năm.

Ngân hàng chính sách xã hội ủng hộ 01 tỷ đồng cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh Đồng Tháp

Tại hội nghị, các thành viên Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã thông tin về tình hình hỗ trợ nguồn vốn ủy thác cho các đối tượng chính sách; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách.

Chiều 5/11, Ngân hàng Chính sách xã hội đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 số tiền 1 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp.