Công điện yêu cầu các địa phương khu vực từ Huế đến Khánh Hòa và đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Công điện số 65 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Khu vực Huế đến Khánh Hòa chủ động triển khai ứng phó với mưa lớn

Trong đó, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và mưa, lũ; kiểm tra, rà soát an toàn công trình, chú ý các công trình thuỷ lợi trọng điểm, công trình nước sạch nông thôn có nguy cơ xảy ra sự cố để chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án ứng phó bảo đảm an toàn công trình. Đặc biệt quan tâm an toàn các công trình thủy lợi đang thi công; các hồ chứa đang khai thác sử dụng bị hư hỏng xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn phải có biện pháp hạn chế hoặc không tích nước, cảnh báo, trực gác, cấm hoặc hạn chế đi lại, bố trí lực lượng, vật tư, phân giao nhiệm sẵn sàng thực hiện phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đồng thời chủ động khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt, úng và có phương án ứng phó phù hợp với tình hình mưa và năng lực công trình thủy lợi tiêu úng; cấp nước sạch nông thôn; bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với thông tin dự báo mưa, bảo đảm chủ động giảm thiểu ngập úng khi xảy ra mưa lớn. Khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, úng phải khẩn trương vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để tiêu nước, đặc biệt chú ý ưu tiên giảm ngập cho các khu vực dân cư, công nghiệp, cây trồng có giá trị kinh tế cao, các vùng trũng, thấp.

Công điện cũng yêu cầu, các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức tích nước các hồ chứa phù hợp với tình trạng an toàn công trình, đảm bảo tích được lượng nước cao nhất để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong thời gian ảnh hưởng của El Nino mùa khô tới; chủ động vận hành công trình trong trường hợp xảy ra mưa lũ cực đoan, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du. Các địa phương hướng dẫn người dân các giải pháp thu, trữ, xử lý nước đơn giản trong trường hợp không có nước sạch và sử dụng nước sạch tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; thông báo cho người dân chủ động tích trữ nước tại hộ gia đình để đảm bảo nước sinh hoạt phòng sự cố xảy ra.