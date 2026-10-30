Huế đóng cửa các nghĩa trang ở Thuận An, hướng đến phát triển du lịch biển

Phường Thuận An hiện có 19 khu nghĩa địa với tổng diện tích hơn 150 ha, hơn 23.430 lăng mộ. Diện tích đất nghĩa địa chiếm hơn 50% diện tích đất ở toàn phường. Riêng tại các khu vực Phú Hải và Phú Thuận trước đây, diện tích nghĩa địa gần bằng diện tích đất ở. Nhiều khu nghĩa địa nằm xen giữa khu dân cư, san sát nhau và gần bờ biển. Tình trạng này khiến quỹ đất dành cho phát triển đô thị, xây dựng hạ tầng và các dịch vụ du lịch gặp nhiều hạn chế, trong khi Thuận An có lợi thế phát triển du lịch biển và đô thị ven biển.

Các nghĩa trang tại phường Thuận An, thành phố Huế

Sau ngày 31/10, mọi hoạt động chôn cất và xây dựng mới lăng mộ tại các khu vực thuộc diện đóng cửa đều bị nghiêm cấm. Việc mai táng được hướng dẫn đến nghĩa trang Phú Xuân cũ, nay thuộc xã Phú Hồ, hoặc nghĩa trang Phú Diên cũ, nay thuộc xã Phú Vinh, thành phố Huế.

Việc đóng cửa các nghĩa trang ở phường Thuận An nhằm sắp xếp lại quỹ đất và phát triển du lịch biển

Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An cho biết, theo định hướng quy hoạch của thành phố Huế, Thuận An không nằm trong khu vực quy hoạch nghĩa trang tập trung. Việc đóng cửa các nghĩa trang nhằm từng bước sắp xếp lại quỹ đất, phục vụ nhu cầu xây dựng nhà ở của người dân, đồng thời tạo điều kiện phát triển hạ tầng, dịch vụ, thiết chế văn hóa và du lịch biển.

“Việc thực hiện đóng cửa các nghĩa trang nhằm thực hiện định hướng quy hoạch, chỉnh trang đô thị, tạo quỹ đất sạch, phát triển dịch vụ du lịch biển, trong thời gian tới Thuận An trở thành đô thị biển. Chúng tôi cũng trao đổi với người dân khi đóng cửa và cấm chôn cất sau này quy hoạch quỹ đất ở cho người dân”./.