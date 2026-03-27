Huế kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ, sử dụng đất kém hiệu quả

Quý I năm nay, kinh tế thành phố Huế tăng trưởng 9,88%, cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Khu vực dịch vụ tăng 9,3%; du lịch phục hồi mạnh với gần 2 triệu lượt khách, tăng 36%, doanh thu đạt 4.225 tỷ đồng, tăng 61%; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt khoảng 8.000 tỷ đồng; giải ngân đầu tư công đạt 11,9% kế hoạch; thu ngân sách đạt 3.700 tỷ đồng, tăng 5,1%. Các đại biểu nhận định tốc độ phát triển kinh tế - xã hội vẫn chưa tạo được đột phá rõ nét. Mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026 sẽ đối mặt nhiều thách thức nếu không có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ. Nhiều dự án còn vướng mắc về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng; tiến độ giải ngân đầu tư công chậm, được xem là những “điểm nghẽn” lớn.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu đề nghị khẩn trương tháo gỡ rào cản thể chế, rút ngắn thủ tục hành chính, tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, nhất là cấp cơ sở. Bà Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Huế cho rằng, cần bổ sung tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư theo diện tích đất, gắn với chế tài xử lý: “Nói về giám sát tiến độ các dự án, cần bổ sung quy định về số đánh giá hiệu quả đầu tư trên diện tích đất chứ không chỉ là câu chuyện thu hồi đất đã đầu tư hay là đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư mà còn phải quy định về chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư trên diện tích đất. Cần có chế tài không chỉ với dự án chậm tiến độ mà cả với dự án sử dụng đất không hiệu quả”.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác cán bộ và tổ chức bộ máy; yêu cầu bố trí cán bộ đúng người, đúng việc, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2026, ông Nguyễn Đình Trung ghi nhận những chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Thành phố tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, đúng quy định pháp luật.

Toàn cảnh Hội nghị Thành ủy Huế lần thứ 5

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu đánh giá sát kịch bản tăng trưởng để kịp thời điều chỉnh giải pháp cho quý II và cả năm 2026; xác định rõ mô hình phát triển trên cơ sở tư duy chiến lược dài hạn, nhận diện đầy đủ các “điểm nghẽn” và dư địa tăng trưởng. Trọng tâm là khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gắn tăng trưởng với phát triển bền vững. Đồng thời, tạo điều kiện để mô hình chính quyền địa phương các cấp vận hành thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố vẫn còn một số hạn chế như sản xuất công nghiệp phục hồi chậm, thu hút đầu tư chưa đạt kỳ vọng, tỷ lệ giải ngân đầu tư công còn thấp. Nhiều dự án, chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, chậm tiến độ và đang được giám sát đặc biệt.

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung nêu rõ, Thành ủy sẽ tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm tình trạng này. “Kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai hoặc sử dụng đất kém hiệu quả, xử lý đất bỏ hoang. Kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai theo cam kết… Tài sản quốc gia, tài sản nhân dân, tài sản thành phố mà để doanh nghiệp ôm đất không đầu tư thì phải thu hồi”.

Hội nghị cũng cho ý kiến đối với 4 chương trình trọng điểm, gồm: phát triển công nghiệp hiện đại; phát triển đô thị đồng bộ, thông minh gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.