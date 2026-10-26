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Huế tạo động lực giảm nghèo bền vững ở vùng miền núi

Thứ Hai, 14:12, 26/10/2026
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VOV.VN - Những năm qua, thành phố Huế tập trung nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, thành phố Huế đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và bảo tồn bản sắc văn hóa.

Từ một hộ gia đình gặp nhiều khó khăn, anh Nguyễn Hải Teo, ở thôn Hồng Quảng, xã A Lưới 2, thành phố Huế từng bước thay đổi cách làm ăn. Cuối năm 2018, anh bắt đầu trồng khoảng 2.000 gốc chuối già lùn. Hai năm sau, anh liên kết với Tập đoàn Quế Lâm chăn nuôi lợn hữu cơ.

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Chăn nuôi bò vàng của đồng bào các xã vùng cao A Lưới

Được hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ đầu vào và kết nối tiêu thụ sản phẩm, anh Nguyễn Hải Teo kết hợp chăn nuôi với trồng trọt theo hướng tuần hoàn. Phân chuồng sau xử lý được tận dụng bón cho vườn cây ăn quả rộng khoảng 1,5 héc-ta, giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Hiện nay, mỗi năm, gia đình anh có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Anh Nguyễn Hải Teo tin tưởng với hướng làm ăn này:

“Nỗ lực chính là không phải ỷ lại vào sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước mà xem công việc hàng ngày của bà con là vì miếng cơm manh áo và trách nhiệm của bà con. Làm sao cho có ăn, có mặc, cuộc sống nó hạnh phúc, đó là cách thoát nghèo".

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Trồng chuối già lùn ở xã A Lưới 2, thành phố Huế

Từ những mô hình sinh kế ở cơ sở đến các công trình phục vụ dân sinh, công tác giảm nghèo tại thành phố Huế đang được triển khai bằng nhiều giải pháp. Ưu tiên nguồn lực đầu tiên là dành cho đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển sản xuất.

Giai đoạn 2022–2025, thành phố Huế bố trí hơn 174 tỷ đồng đầu tư xây dựng 110 công trình thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Các công trình giao thông, thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, trường học và nhà sinh hoạt cộng đồng góp phần tạo nền tảng giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

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Sinh hoạt văn hóa của đồng bào vùng cao A Lưới

Các địa phương đã chú trọng rà soát nhu cầu, hỗ trợ phù hợp với điều kiện từng hộ gia đình, khuyến khích người dân tìm việc làm, phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND xã A Lưới 1 cho biết, địa phương gắn việc thực hiện chính sách giảm nghèo với hỗ trợ người dân tạo việc làm, cải thiện thu nhập: “Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, địa phương hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, tạo điều kiện để các hộ gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, mỗi gia đình cũng phải chủ động, nỗ lực vươn lên. Hiện nay, một số người dân đã chủ động tìm việc làm, tự tạo việc làm để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống”.

Đến cuối năm 2025, thành phố Huế còn 3.713 hộ nghèo. Kết quả này phản ánh những chuyển biến trong công tác giảm nghèo song cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng các giải pháp hỗ trợ, nhất là tại những địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

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Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vùng cao thành phố Huế

Ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Huế cho biết, giai đoạn 2026–2030, thành phố tiếp tục lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia với các chính sách phát triển nông thôn mới, giáo dục, y tế và văn hóa. Qua đó, hỗ trợ người dân phát triển sinh kế phù hợp với điều kiện từng địa bàn, mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập, hướng đến giảm nghèo bền vững.

“Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo, không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn. Để đạt mục tiêu này, nguồn lực sẽ được huy động từ nhiều chương trình, không chỉ dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mà còn từ các lĩnh vực nông thôn mới, y tế, giáo dục và văn hóa”. 

Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, thành phố Huế từng bước kết hợp nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng với phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao chất lượng đời sống người dân vùng miền núi, thu hẹp khoảng cách giữa miền núi với các địa bàn khác của thành phố.

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Sau sắp xếp mạng lưới trường lớp, Huế nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao

VOV.VN - Ở các xã vùng cao A Lưới, thành phố Huế, việc sắp xếp lại mạng lưới trường học dẫn đến những thay đổi về tổ chức và đội ngũ giáo viên. Có những cán bộ quản lý sau nhiều năm làm công tác điều hành nay trở lại trực tiếp đứng lớp. Dù ở vị trí công tác nào, các thầy cô vẫn nỗ lực thích nghi, phát huy kinh nghiệm.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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