Do ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua, tại Km61+250, Quốc lộ 49, đoạn qua địa bàn xã A Lưới 5, thành phố Huế xảy ra sạt lở taluy dương. Khối lượng lớn đất đá, trong đó có nhiều tảng đá lớn, tràn xuống mặt đường, gây chia cắt giao thông.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế huy động nhân lực, máy móc đến hiện trường thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở. UBND xã A Lưới 5 cũng bố trí lực lượng phối hợp cảnh báo, phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực này.

Sạt lở tại Km61+250, Quốc lộ 49, đoạn qua địa bàn xã A Lưới 5, thành phố Huế gây tắc đường

Ông Lê Quang Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế cho biết, khối lượng đất đá sạt xuống rất lớn, nhiều tảng đá có kích thước lớn khiến việc thu dọn gặp khó khăn. Đáng lo ngại, phía trên taluy vẫn còn đất đá treo lơ lửng, có nguy cơ tiếp tục sạt xuống.

“Hiện Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế đang huy động nhân lực, thiết bị máy móc để khẩn trương khắc phục điểm sạt lở. Tuy nhiên, khối lượng đất đá rất lớn, trong đó có nhiều tảng đá lớn nên việc thi công, thu dọn gặp khó khăn. Đơn vị đang tập trung phương tiện để xử lý, phấn đấu sớm thông tuyến. Đáng chú ý, tại khu vực sạt lở vẫn còn một lượng đất đá lớn đang treo lơ lửng trên taluy dương, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt xuống, rất nguy hiểm đối với người và phương tiện lưu thông. Công ty khuyến cáo người dân hạn chế qua lại khu vực này, đồng thời chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn”, ông Lê Quang Vinh nói.

Trong khi đó, mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp tại thành phố Huế. Tối 25/11, mực nước trên sông Hương và sông Bồ đã vượt báo động 1. Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế dự báo, từ ngày 25 đến 27/11, khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 100-220mm, có nơi trên 300mm. Mưa có khả năng kéo dài đến hết tháng 11.

Chủ động ứng phó với mưa lũ, đơn vị quản lý hồ thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng xả từ 220m³/s lên 700m³/s theo lệnh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế. Hồ Tả Trạch cũng đang được điều tiết nước về hạ du với lưu lượng từ 380-480m³/s.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cảnh báo nguy cơ sạt lở đất tại các địa bàn miền núi, vùng ven biển, khu vực ven sông, suối và các tuyến giao thông trọng điểm. Ngành chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế lưu thông qua những khu vực có nguy cơ sạt lở, nhất là các vị trí vừa xảy ra sự cố; chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.