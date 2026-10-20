Huế tiếp nhận trăn đất nặng 10 kg do người dân giao nộp

Ngày 17/10, ông Trần Đại Nam, trú tại số 7/326, đường Tăng Bạt Hổ, phường Phú Xuân, thành phố Huế phát hiện một con trăn đi lạc vào nhà nên chủ động thông báo và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Trăn đất (Python bivittatus) là loài động vật thuộc Nhóm IIB đi lạc vào nhà dân

Qua kiểm tra, cá thể trăn đất (Python bivittatus) dài khoảng 1,5 m, có sức khỏe bình thường. Đây là loài động vật rừng thuộc Nhóm IIB, nằm trong danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm bị hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại theo quy định.

Hiện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Xuân đang liên hệ Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền để hoàn thiện thủ tục, đưa cá thể trăn về môi trường tự nhiên theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi phát hiện động vật hoang dã xuất hiện trong khu dân cư, người dân không nên tự ý bắt giữ hoặc xử lý mà cần thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, bảo đảm an toàn cho người và động vật.