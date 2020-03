Hướng dẫn xử lý hành lý của khách nhập cảnh từ vùng có dịch Covid-19

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hỏa tốc gửi cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan quản lý sân bay quốc tế hướng dẫn thực hiện thủ tục đối với hành lý của khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua vùng có dịch Covid-19.

Cụ thể, đối với hành lý của khách nhập cảnh là người nước ngoài thực hiện thủ tục, giám sát, phân luồng hành lý của khách nhập cảnh theo quy định hiện hành.

Đối với hành lý của khách nhập cảnh là người Việt Nam, không thực hiện di chuyển vào khu vực nhà ga mà sau khi rời tàu bay nhập cảnh, khách nhập cảnh sẽ lên thẳng phương tiện vận chuyển của quân đội để đưa về các địa điểm cách ly theo quy định của cơ quan y tế.

(Ảnh minh họa: KT)

Hành lý gửi cùng chuyến, sau khi soi chiếu có cơ sở xác định, có hàng hóa vượt tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định, thực hiện niêm phong và giao cơ quan vận chuyển lưu giữ và thông báo, hướng dẫn khách nhập cảnh sau thời gian cách ly liên hệ với cơ quan Hải quan để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

Trường hợp có nghi vấn hành lý thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và hành lý của đối tượng trọng điểm, các đơn vị thực hiện niêm phong và giao cơ quan vận chuyển lưu giữ, sau thời gian cách ly của khách nhập cảnh, thực hiện kiểm tra và xử lý theo quy định.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, với trường hợp hành lý của các đối tượng theo chuyên án thuộc cơ quan Công an thì đề nghị cơ quan Công an đề xuất phương án xử lý thích hợp.

Nếu không thuộc các trường hợp này, cơ quan Hải quan lập biên bản bàn giao hành lý cho cơ quan vận chuyển để trả cho khách nhập cảnh.

Đối với hành lý xách tay, chi cục hải quan bố trí nhân viên hải quan thực hiện giám sát hành lý tại khu vực tàu bay nhập cảnh dừng đỗ. Thực hiện giám sát, phân luồng hành lý của khách nhập cảnh theo quy định hiện hành.

Trường hợp khách nhập cảnh khai báo có hành lý phải khai hải quan, thực hiện niêm phong hàng hóa và giao cơ quan vận chuyển lưu giữ và thông báo, hướng dẫn khách nhập cảnh sau thời gian cách ly liên hệ với cơ quan Hải quan để thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

Trường hợp, qua công tác giám sát phát hiện dấu hiệu nghi vấn khách nhập cảnh có hàng hóa vượt tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định nhưng không khai báo; khách nhập cảnh có nghi vấn hành lý thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và hành lý của đối tượng trọng điểm thì thực hiện niêm phong hành lý và giao cho cơ quan vận chuyển mang đến khu vực soi chiếu hành lý xách tay để thực hiện kiểm tra, nếu không phát hiện vi phạm lập biên bản bàn giao, giao hành lý cho cơ quan vận chuyển để trả cho khách nhập cảnh.

Trường hợp có cơ sở xác định vi phạm, thực hiện niêm phong và giao cơ quan vận chuyển lưu giữ, sau thời gian cách ly của khách nhập cảnh thực hiện kiểm tra và xử lý theo quy định.