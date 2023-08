Huy động 7 máy xúc đất tại điểm sạt lở tiếp giáp xã Hồ Bốn (Yên Bái)

Sáng 7/8, Công ty CP Xây dựng đường bộ I đã thông đường đến Km 324-400 trên QL 32. Đoạn tuyến từ Km 324 + 400 đến Km 329 còn gần 100 điểm sạt lở, trong đó có 3 vị trí mất đường, mỗi vị trí dài khoảng 100m. Đơn vị đang tập trung huy động 7 máy xúc đất tại điểm sạt lở tiếp giáp xã Hồ Bốn để giải phóng đất đá. Dự kiến thông tuyến trong 2 ngày tới.

Sức tàn phá của mưa lũ ở Hồ Bốn, Mù Cang Chải

Huyện Mù Cang Chải đã yêu cầu các lực lượng chức năng phải chú ý khu vực có đất đá sạt lở, đảm bảo an toàn về người và phương tiện san gạt, giải phóng tuyến đường. Đồng thời yêu cầu lực lượng Công an tăng cường túc trực, điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông trong lúc các phương tiện đang thi công.

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả

Lực lượng chức năng tiếp tục hướng dẫn, cảnh báo người dân chủ động phòng chống mưa lũ, sạt lở đất

Đối với các hộ dân bị mất nhà cửa đã được chính quyền địa phương và bà con sở tại bố trí chỗ ăn ở tạm thời, tuy nhiên đời sống hiện gặp rất nhiều khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng giành cho đồng bào vùng lũ Mù Cang Chải.

Trời ngớt mưa, các tỉnh Tây Bắc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Đến sáng nay 7/8, hầu khắp các địa phương trong khu vực mưa đã giảm, công tác khắc phục đang được triển khai một cách tích cực.

Dù gặp không ít khó khăn do trời vẫn có mưa nhỏ; đường vào các bản bị thiệt hại đa phần phải đi bộ do các tuyến đường sạt lở mới được thông tạm, xe ô tô, xe máy khó đi qua. Tuy nhiên, tại huyện Than Uyên – địa phương thiệt hại nặng nhất trong đợt mưa lũ này ở Lai Châu vẫn đang được chính quyền và người dân triển khai một cách tích cực, khẩn trương.

Ông Nguyễn Văn Thăng, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết, thống kê đến sáng 7/8, mưa lũ đã làm 4 người chết, 3 người bị thương; gần 30 ngôi nhà của người dân bị đổ sập; nhiều công trình công cộng như: cầu, cống, thủy lợi, nước sinh hoạt... bị hư hỏng; hàng trăm ha lúa, hoa màu của người dân bị vùi lấp, cuốn trôi... Với sự chung tay hỗ trợ của các lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”, đến nay, các thiệt hại đã từng bước được khắc phục, cuộc sống của người dân đang dần ổn định trở lại.

Trong sáng nay, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã có mặt tại địa phương để khảo sát, đánh giá tình hình thiệt hại; đồng thời cùng chính quyền và cơ quan chức năng địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên, chia buồn với các gia đình có người bị thiệt mạng và các nạn nhân bị thương.

Tại tỉnh Điện Biên, thống kê từ ngày 1/8 đến nay, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều điểm trên quốc lộ 12, quốc lộ 4H bị sạt tà luy dương với khối lượng khoảng 20.000m3 bùn, đất đá. Ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng và Quản lý đường bộ II Điện Biên cho biết: "Trên tuyến đơn vị vẫn đang thực hiện công tác hót sụt sạt dọc tuyến, các vị trí sạt âm đã cắm biển cảnh báo, căng dây để hướng dẫn giao thông. Trên tuyến trên quốc lộ 12 hiện đơn vị bố trí 1 máy xúc lật, 3 ô tô 12 tấn cùng nhiều máy móc khác... để tiếp tục trực đảm bảo giao thông trên tuyến. Túc trực 24/24h, túc trực tại các điểm có nguy cơ sụt sạt, tắc đường, để xảy ra tắc đường thì thông tuyến nhanh nhất".

Cùng với thiệt hại về người, hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất khác, mưa lũ những qua cũng cũng đã gây thiệt hại nặng nề về hệ thống lưới điện ở huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, khi tuyến đường dây điện 35kV- tuyến duy nhất cung cấp điện cho Mù Cang Chải được kéo từ Thanh Uyên, Lai Châu sang bị gẫy đổ nhiều vị trí cột, khiến huyện này mất điện diện rộng từ đêm 5/8 đến nay vẫn chưa khắc phục được.

Ông Cao Bình Định, Giám đốc Công ty Điện Lực Yên Bái cho biết, ngay trong đêm ngày 5/8, đơn vị đã họp và lên phương án khắc phục, dự kiến sau 24 giờ khi QL 32 thông tuyến thì ngành điện sẽ đấu cấp được điện trở lại để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Yên Bái, do quá nhiều vị trí bị sạt lở và khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, nên ít nhất phải đến ngày 11/8 mới có thể thông đường. Như vậy, khoảng ngày 12/8 thì huyện Mù Cang Chải mới có thể được cấp điện trở lại.