Huy động 75 cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm cứu hoả tại xưởng gỗ rộng 800m2 ở Hà Nội

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, vào khoảng 3h37 ngày 17/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận được tin báo cháy tại một xưởng gỗ trên đường Nhà máy nước Hữu Bằng, thôn Miễu, xã Tây Phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hà Nội đã điều động 4 Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 23, 25, 29 và 30, cùng 15 phương tiện và khoảng 75 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp có mặt để chỉ huy công tác chữa cháy.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường dập lửa (Ảnh: CACC)

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ khu vực nhà xưởng. Do bên trong chứa nhiều vật liệu gỗ dễ cháy, đám cháy nhanh chóng lan rộng, tạo ra lượng lớn khói và khí độc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan sang các khu vực lân cận.

Trước diễn biến phức tạp của vụ cháy, các tổ công tác đồng loạt triển khai nhiều mũi tấn công, sử dụng vòi phun công suất lớn để khống chế ngọn lửa, đồng thời phun nước làm mát các khu vực xung quanh nhằm ngăn cháy lan. Lực lượng chức năng cũng huy động tối đa các nguồn nước và phương tiện tại chỗ để phục vụ công tác chữa cháy.

Khu vực xảy ra sự việc (Ảnh: CACC)

Bên cạnh lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, chính quyền địa phương, Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng người dân đã tích cực hỗ trợ phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự và huy động máy xúc, xe téc nước, máy bơm phục vụ công tác dập lửa.

Huy động 75 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa (Ảnh: CACC)

Sau hơn hai giờ nỗ lực khống chế, đến khoảng 6h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Theo thống kê ban đầu, khu vực xảy ra hỏa hoạn có diện tích khoảng 800m².

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn và mức độ thiệt hại về tài sản đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ.