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VOV.VN - Một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại xưởng gỗ trên địa bàn xã Tây Phương (TP Hà Nội), khiến lực lượng chức năng phải huy động hàng chục phương tiện cùng 75 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, ngăn chặn nguy cơ cháy lan.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_huy-dong-75-can-bo-chien-si-xuyen-dem-cuu-hoa-tai-xuong-go-rong-800m2-o-ha-noi-l2.m3u8
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Huy động 75 cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm cứu hỏa tại xưởng gỗ rộng 800m2 ở Hà Nội
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2026-07/tiktok_huy-dong-75-can-bo-chien-si-xuyen-dem-cuu-hoa-tai-xuong-go-rong-800m2-o-ha-noi-l2.m3u8
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