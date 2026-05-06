Huy động lực lượng quân đội hỗ trợ thi công các trường nội trú ở biên giới Gia Lai

Theo thống kê, đến 6/5, tổng khối lượng thi công của 7 dự án trường nội trú liên cấp ở biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai mới chỉ đạt khoảng 40% giá trị xây lắp.

Công trình trường nội trú liên cấp ở xã Ia Puch, tỉnh Gia Lai.

Trong đó, có tới 6/7 công trình không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Dù thời gian qua, các nhà thầu đã nâng mức tiền công lên cao hơn mặt bằng chung, nhưng vẫn không tuyển đủ lao động.

Để đảm bảo hoàn thành trước tháng 7/2026, kịp phục vụ năm học mới, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai ước tính, cần bổ sung khoảng 500 lao động.

Riêng công trình tại xã Ia Chía đang thiếu nhiều nhất, khoảng 120 nhân lực; các công trình còn lại thiếu từ 70 đến 80 người mỗi dự án.

Công trình ở xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai.

Dự kiến, ngay trong tháng 5/2026, các lực lượng quân đội đứng chân tại tỉnh sẽ tham gia hỗ trợ các hạng mục không đòi hỏi kỹ thuật cao, chủ yếu là công việc phụ trợ nhằm giảm áp lực nhân công cho các nhà thầu.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu với các vị trí thợ chính, thợ lành nghề, các nhà thầu phải chủ động tuyển dụng, bố trí nhân lực phù hợp, đồng thời có chính sách đãi ngộ hợp lý để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đã cam kết.