Huy động lực lượng quân đội hỗ trợ thi công các trường nội trú ở biên giới Gia Lai

Thứ Tư, 15:05, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước tình trạng nhiều dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại khu vực biên giới chậm tiến độ, UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất chủ trương huy động các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia hỗ trợ nhân lực thi công, nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Theo thống kê, đến 6/5, tổng khối lượng thi công của 7 dự án trường nội trú liên cấp ở biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai mới chỉ đạt khoảng 40% giá trị xây lắp.

Công trình trường nội trú liên cấp ở xã Ia Puch, tỉnh Gia Lai.

Trong đó, có tới 6/7 công trình không đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Dù thời gian qua, các nhà thầu đã nâng mức tiền công lên cao hơn mặt bằng chung, nhưng vẫn không tuyển đủ lao động.

Để đảm bảo hoàn thành trước tháng 7/2026, kịp phục vụ năm học mới, Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai ước tính, cần bổ sung khoảng 500 lao động.

Riêng công trình tại xã Ia Chía đang thiếu nhiều nhất, khoảng 120 nhân lực; các công trình còn lại thiếu từ 70 đến 80 người mỗi dự án.

Công trình ở xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai.

Dự kiến, ngay trong tháng 5/2026, các lực lượng quân đội đứng chân tại tỉnh sẽ tham gia hỗ trợ các hạng mục không đòi hỏi kỹ thuật cao, chủ yếu là công việc phụ trợ nhằm giảm áp lực nhân công cho các nhà thầu.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu với các vị trí thợ chính, thợ lành nghề, các nhà thầu phải chủ động tuyển dụng, bố trí nhân lực phù hợp, đồng thời có chính sách đãi ngộ hợp lý để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và tiến độ đã cam kết.

Nguyễn Thảo/VOV - Tây Nguyên
Tin liên quan

Xuyên lễ xây dựng trường nơi biên giới Quảng Ngãi

VOV.VN - Giữa những ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại các công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Ngãi, nhịp độ thi công vẫn diễn ra khẩn trương. Từ sáng sớm đến chiều muộn, tiếng máy trộn bê tông, tiếng cắt sắt vang lên giữa núi rừng, tạo nên không khí lao động rộn ràng.

Triệt phá trường gà Viêng Xay, bóc gỡ đường dây cờ bạc nghìn tỷ

VOV.VN - Lực lượng chức năng Việt Nam và Lào vừa phối hợp triệt phá “trường gà quốc tế Viêng Xay” - đường dây cờ bạc xuyên quốc gia giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng.

Xây dựng Bảo tàng Trường Sa, nơi kể câu chuyện giữ biển đảo Tổ quốc

VOV.VN - Công trình Bảo tàng Trường Sa tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa sẽ được khởi công vào ngày 29/4, đúng dịp kỷ niệm 51 năm giải phóng quần đảo Trường Sa và thống nhất đất nước. Đây là thiết chế văn hóa có ý nghĩa đặc biệt nhằm lưu giữ, trưng bày các tư liệu, hiện vật về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

