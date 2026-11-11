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Huy động xe múc mở đường, kịp thời cứu sản phụ sinh non ở miền núi Đà Nẵng

Thứ Tư, 19:56, 11/11/2026
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VOV.VN - Mưa lũ gây sạt lở, chia cắt giao thông tại nhiều xã miền núi phía Nam thành phố Đà Nẵng. Tại xã Trà Tân, chính quyền địa phương và các lực lượng đã huy động xe múc mở đường, hỗ trợ đưa một sản phụ chuyển dạ sinh non đi cấp cứu kịp thời.


Chiều 11/11, mưa tại khu vực miền núi phía Nam thành phố Đà Nẵng giảm dần, các địa phương khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục các điểm sạt lở, thông tuyến giao thông, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Clip Xe múc mở đường, kịp thời đưa sản phụ đi cấp cứu

 

Tại xã Trà Tân, mưa lớn gây sạt lở nhiều vị trí trên Quốc lộ 40B, giao thông gặp khó khăn. Chính quyền địa phương nhận được thông tin một sản phụ mang thai khoảng 34 tuần có dấu hiệu chuyển dạ, cần được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Sản phụ là chị Trần Thị Mười, trú thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay, chị xuất hiện những cơn đau bụng từng cơn. Đến khoảng 7 giờ 45 phút, người nhà đưa chị đến Điểm Trạm y tế Trà Tân 1 thuộc Trạm Y tế xã Trà Tân. Qua thăm khám, các y, bác sĩ xác định sản phụ mang thai lần thứ hai, thai khoảng 34 tuần, ngôi đầu, có dấu hiệu chuyển dạ, tiên lượng bệnh nặng.

huy dong xe muc mo duong, kip thoi cuu san phu sinh non o mien nui Da nang hinh anh 1
Hỗ trợ cấp cứu sản phụ

Chính quyền xã Trà Tân lập tức huy động lực lượng, phương tiện, trong đó có xe múc khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, mở đường để xe cấp cứu tiếp cận. Trung tâm Y tế khu vực cũng điều động lực lượng y tế và phương tiện hỗ trợ.

Trong quá trình di chuyển qua khu vực sạt lở, sản phụ đã sinh bé gái ngay trên đường. Cháu bé nặng 1,7kg. Sau đó, hai mẹ con được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Nam để tiếp tục chăm sóc, theo dõi y tế. Hiện sức khỏe hai mẹ con ổn định.

huy dong xe muc mo duong, kip thoi cuu san phu sinh non o mien nui Da nang hinh anh 2
Đưa sản phụ đi cấp cứu

Ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho biết: nhờ chủ động phối hợp với các đơn vị thi công và đơn vị trực tiếp quản lý tuyến đường, địa phương đã huy động máy móc kịp thời xử lý các điểm sạt lở, sớm  thông tuyến.“Trong sáng 11/11, địa phương đã khẩn trương xử lý 6 điểm sạt lở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lưu thông, đồng thời hỗ trợ kịp thời một sản phụ có dấu hiệu sinh non. Đến chiều cùng ngày, sức khỏe của cả mẹ và bé đều an toàn. Lãnh đạo địa phương bày tỏ vui mừng, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng tại chỗ, dân quân và công an trong việc hỗ trợ người dân ứng phó với thiên tai”.

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Khẩn trương khắc phục giao thông do sạt lở ở miền núi Đà Nẵng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi thành phố Đà Nẵng, làm hư hỏng các tuyến đường, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Các địa phương cùng ngành chức năng đang khẩn trương triển khai phương án khắc phục, cảnh báo những vị trí nguy hiểm.

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Clip mở đường, đưa sản phụ cấp cứu kịp thời

 

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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