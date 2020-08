Huyện Chợ Mới di dời Cơ sở điều trị Methadone sau phản ánh của VOV

UBND huyện Chợ Mới vừa có văn bản gửi Báo điện tử VOV, theo đó thực hiện Công văn số 4928/UBND - VXNV ngày 21/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin báo chí đãng phát, của Báo điện tử VOV (VOV.VN) phản ánh việc: "Hàng trăm phụ huynh tại thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn đang hết sức lo ngại khi một cơ sở điều trị Methadone cho người nghiện được chuyển về sát Trường Mầm non và Tiểu học của thị trấn... Dù không thể quy kết vấn đề mất an ninh, trật tự hay an toàn của học sinh do đặt cơ sở điều trị Methadone tại đây nhưng trước những lo lắng của người dân, chính quyền địa phương nên sớm bố trí địa điểm hợp lý hơn để các thầy cô giáo, phụ huynh và em học sinh cảm thấy thoải mái, an tâm khi đến trường".

Cơ sở điều trị này sát tường rào với trường Mầm non và cách cổng trường Tiểu học Yên Đĩnh chỉ vài chục mét, khiến các phụ huynh không khỏi lo ngại.

UBND huyện Chợ Mới báo cáo việc tiếp thu, kiểm tra và xử lý thông tin phản ánh của huyện như sau: Cơ sở điều trị thay các chất dạng thuốc phiện bằng Methadon huyện Chợ Mới bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2013, được đặt chung với Khoa Truyền nhiễm kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; hằng năm duy trì điều trị số lượng bệnh nhân dao động từ 100 đến 120 bệnh nhân, điều kiện thuận lợi cho công tác điều trị. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID - 19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn có Văn bản số 280/KSBT - HIV ngày 17/4/2020 đồng ý cho Trung tâm Y tế huyện chuyển cơ sở điều trị Methadone đến Trạm Y tế xã Yên Đĩnh (cũ).

Kể từ tháng 5/2020 đến nay, địa điểm mới cơ bản hoạt động ổn định và đi vào nề nếp. Tuy nhiên do cơ sở nằm sát khu dân cư, tiếp giáp với trường Mầm non và Tiểu học Yên Đĩnh nên phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của người dân, phụ huynh và học sinh.

Tiếp thu các ý kiến phản ánh của người dân và phụ huynh học sinh và báo VOV, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát địa điểm mới phù hợp cho cơ sở điều trị Methadone. Trong quá trình khảo sát và sắp xếp chỗ làm việc của Đài Phát thanh và Truyền hình huyện ( cũ ) ở thôn Nà Mố, thị trấn Đồng Tâm cho thấy vị trí này tách biệt với khu dân cư , ngăn cách khu trường học , gần Trung tâm Y tế huyện nên phù hợp để làm Cơ sở điều trị Methadone.

Do vậy, ngày 24/8/2020 UBND huyện Chợ Mới đã có công văn số 1713/UBND - TCKH xin ý kiến của UBND tỉnh và Sở Y tế xem xét chuyển địa điểm Cơ sở điều trị Methadone; đến ngày 25/8/2020 UBND tỉnh đã có công văn số 5023/UBND – VXNV giao Sở Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn huyện thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản; hiện nay huyện đang chờ Sở Tài chính hướng dẫn để thực hiện các bước tiếp theo.

UBND huyện Chợ Mới cho biết trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu thông tin của Báo điện tử VOV và sẽ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp để thực hiện di dời Cơ sở điều trị Methadone sang địa điểm mới sớm nhất./.