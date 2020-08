Huyện Hoài Đức (Hà Nội) đặt mục tiêu lên quận vào cuối năm 2022

Thông tin tại cuộc giao ban báo chí Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội chiều 11/8, ông Đỗ Đức Trung, Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức cho biết, về kế hoạch xây dựng Hoài Đức thành quận, theo chỉ đạo của Thành uỷ, UBND TP các Sở ngành TP đã cùng huyện xây dựng đề án rất chi tiết. Trên cơ sở đánh giá các tiêu chí theo Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội có 25 tiêu chí phải thực hiện.

Ông Đỗ Đức Trung - Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức thông tin về mục tiêu lên quận vào năm 2022 của địa phươnng.

Lãnh đạo huyện Hoài Đức cho hay: “Sơ bộ Hoài Đức đã hoàn thành 22 tiêu chí, còn 3 tiêu chí liên quan đến xử lý nước thải; không gian công cộng, thu chi ngân sách. Từ nội dung này, huyện đã có báo cáo đánh giá theo đề án thành quận vào năm 2020 nhưng sẽ không đạt được lộ trình. Vì tháng 10/2018, đến năm 2020 qua 7 tháng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội với khối lượng công việc rất lớn cần rất nhiều nguồn lực để đầu tư như đường đô thị, công viên, cây xanh, không gian công cộng, trường học, đặc biệt là bệnh viện cấp đô thị... Từ đó, chúng tôi đề ra mục tiêu, Nghị quyết quyết định đến cuối năm 2022 hoàn thành các tiêu chí lên quận”.



“Hiện Hoài Đức đang xây dựng đầu tư công năm 2021 tập trung vào các vấn đề còn thiếu. Một là các đường khung kết nối các đô thị, đường 3.5 từ Thiên đường Bảo Sơn đến đường 32, hai là 6 tuyến đường kết nối các phân khu. Ngoài ra, các mục tiêu cần đầu tư chỉnh trang đảm bảo thu gom toàn bộ nước thải sinh hoạt, ba là đầu tư hạ tầng xã hội cho trường học, trạm y tế và đề nghị TP tiếp tục đầu tư bệnh viện 500 giường cấp đô thị. Trên cơ sở hoàn thành tiêu chí nào huyện báo cáo TP để hỗ trợ nguồn lực đồng thời địa phương cũng tự cân đối khai thác nguồn lực đôn đốc các dự án ngoài ngân sách, khai thác thu hút đầu tư qua các quỹ đất, rà soát, nghiên cứu... để đề xuất TP chấp nhận đầu tư để tạo nguồn lực tài chính trên địa bàn”, Phó Chủ tịch huyện Hoài Đức nói.

Liên quan đến tình hình xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, lãnh đạo huyện Hoài Đức xác nhận là điểm “nóng” trên địa bàn. 7 tháng năm 2020, phát sinh 90 trường hợp vi phạm đất đai “Chúng tôi đã xử lý 80 trường hợp, còn 10 trường hợp ở Song Phương, Đông La, Dương Liễu... chúng tôi sẽ tập trung xử lý dứt điểm”. Về TTXD kiểm tra 170 trường hợp có phát sinh 13 trường hợp vi phạm và hiện nay đã xử lý xong 2 trường hợp còn lại đang tiếp tục xử lý. “Hoài Đức thành lập một tổ công tác do trưởng phòng tài nguyên làm tổ trưởng cùng các ngànhh thanh tra, tư pháp, công an phát hiện ở địa phương nào thì xử lý ngay ở địa phương đó. Từ đầu năm đến giờ tuy có những phát sinh vi phạm do chính quyền tổ chức đại hội ở xã có thay người này người nhưng khi phát sinh là xử lý kiên quyết”, ông Trung cho biết./.

Liên quan vụ việc ở dự án Bright City giữa chủ đầu tư với cư dân trên địa bàn. “Đây là vụ việc quả thực phức tạp nên việc hoàn thành nghiệm thu phải theo đúng quy định nhưng thực sự một số gia đình đang hết sức khó khăn nên đặt vấn đề mặc dù chưa nghiệm thu nhưng xin vào ở. Trách nhiệm của huyện, chúng tôi xử lý rất nhiều lần và cùng Sở Xây dựng, chủ đầu tư. Từ hiện trường này, chính quyền vẫn tổ chức thường xuyên lực lượng giám sát để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh đảm bảo an toàn cho cư dân”./.