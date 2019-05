“Inernet là con dao sắc, không quản lý tốt sẽ nguy hại cho xã hội“

Chiều 30/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội. Về vấn đề an ninh mạng, đại biểu Trương Anh Tuấn (Nam Định) cho biết, mạng internet là công cụ mạnh để hoàn thành công việc, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện Việt Nam có hơn 60 triệu người đang sử dụng internet.

Đại biểu Tuấn cho biết, chỉ với 1 chiếc điện thoại thông minh nối mạng, có thể kết nối công việc với cả thế giới. Tuy nhiên Internet là một con dao sắc, nếu không được quản lý tốt sẽ trở thành công cụ gây hại cho cá nhân, xã hội.

Đại biểu Trương Anh Tuấn (Nam Định).

“Đã có nhiều người bị lừa trên không gian mạng, kể cả lừa tình và lừa tiền. Đã có người bị xâm hại, bôi nhọ dẫn đến trầm cảm, thậm chí tìm đến cái chết chỉ vì danh dự bị xúc phạm. Có người chưa nhận thức đầy đủ mà lỡ đăng tin, chia sẻ thông tin nhạy cảm, lỡ tay lan truyền thông tin không rõ nguồn gốc, xấu, độc hại trên mạng. Có người sử dụng mạng xã hội để tung tin giả, tin xuyên tạc sự thật, bôi nhọ vu khống cá nhân tổ chức với động cơ vụ lợi hoặc làm mất uy tín của cá nhân, cơ quan công quyền”- đại biểu Trương Anh Tuấn cho biết.



Theo đại biểu Tuấn, đấu tranh phòng chống thông tin độc hại trên không gian mạng, cần được quan tâm hơn. Đây không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan quản lý mà là trách hiệm của mỗi người, gia đình và toàn xã hội.

Đại biểu cho rằng, để chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội, cần phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với không gian mạng. “Có cháu học sinh nữ muốn bỏ học vì bị ai đó vu khống bôi nhọ trên mạng, cơ quan nào sẽ giúp cháu gỡ bỏ thông tin ác ý đó? Cơ quan nào truy tìm kẻ ác tâm giấu mặt. Trách nhiệm này thuộc về ngành công an, truyền thông hay giáo dục? Điều này chưa rõ ràng. Có cử tri phản ánh mua hàng xịn trên mạng trả tiền online nhưng nhận được hàng “dởm”, khi liên hệ thì người bán hàng chối bay. Thế nhưng ai giúp họ xử lý kẻ lừa đảo?”- đại biểu Tuấn nêu ví dụ.

Đại biểu Tuấn cũng cho rằng, cần nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý để kịp thời xử lý vi phạm, nhắc nhở răn đe kịp thời người vi phạm. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về nghĩa vụ của công dân khi tham gia mạng xã hội, giúp mỗi người nhân thức rõ trách nhiệm khi truy cập internet, giúp mọi người hiểu việc tham gia không gian mạng cũng phải chấp hành pháp luật, chịu trách nhiệm hành vi của mình trên mạng xã hội.

“Theo tôi, khi truy cập mạng nên dành một chút thời gian để bày tỏ thái độ trực tiếp đó chính là đấu tranh với cái sai, độc hại trên mạng thông tin. Nếu số đông ứng xử được như vậy thì cái xấu sẽ bị cô lập, lên án. Điều đó sẽ cảnh tỉnh người có nhận thức sai, ý đồ xấu, góp phần để không gian mạng lành mạnh hơn, góp phần để chính thắng tà ngay trên không gian mạng”- đại biểu Trương Anh Tuấn cho biết.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận), Luật An ninh mạng được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, kỳ vọng của cán bộ và nhân dân là khi Luật An ninh mạng ban hành sẽ siết chặt hơn nữa các hoạt động trên môi trường mạng.

Đại biểu Nguyễn Thị Phúc (Bình Thuận)

Tuy nhiên, thực tế thời gian qua khi luật đã có hiệu lực, công tác quản lý mạng xã hội vẫn chưa chặt chẽ, nhiều nội dung vẫn chưa đi vào thực tiễn do chưa có văn bản hướng dẫn. Do vậy, xuất hiện ngày càng nhiều đối tượng phát tán hình ảnh, bài viết phản cảm, bạo lực, bịa đặt làm ảnh hưởng xấu đến lối sống và trật tự an toàn xã hội.

Vì vậy, đại biểu Nguyễn Thị Phúc đề nghị Chính phủ sớm ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật An ninh mạng. Bên cạnh đó đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan tăng cường hơn nữa công tác quản lý an ninh mạng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng người dân sử dụng mạng theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội./.

