Vào khoảng 8h sáng 24/11, người dân khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Vụ nổ có sức công phá mạnh, khiến một công trình bị sập, nhiều vật liệu xây dựng, mảnh kính vỡ và gạch vữa văng tung tóe ra khu vực xung quanh.

Hiện trường tan hoang sau khi xảy ra vụ việc

Theo người dân địa phương, tiếng nổ lớn đến mức những người ở các khu vực lân cận, trong đó có phố Thái Thịnh, cũng nghe thấy rõ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, hiện trường nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Các mảnh vỡ từ công trình bị phá hủy vương vãi trên mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân và phương tiện qua lại.

Cảnh sát phong toả hiện trường

Trao đổi về vụ việc, lãnh đạo UBND phường Đống Đa xác nhận có ít nhất 2 người bị thương, trong đó có người đi đường và có người được xác định bị thương nặng. Số lượng người bị thương và thiệt hại cụ thể hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, làm rõ.

Nhiều xe cứu thương được huy động đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu

Về nguyên nhân, một số người dân sinh sống gần hiện trường nghi ngờ vụ việc có thể xuất phát từ sự cố nổ bình gas. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định ban đầu, chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Các nạn nhân được đưa ra ngoài

Hiện lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để triển khai các biện pháp xử lý, bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người bị nạn và tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân vụ nổ.

Thông tin về vụ việc và thiệt hại sẽ tiếp tục được cập nhật khi có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.