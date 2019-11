Kè tiền tỷ, chưa bàn giao đã hỏng

Hệ thống kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định dài hơn 600 m, kinh phí đầu tư gần 12 tỷ đồng. Kè chưa bàn giao đã bị sập. Kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng TP.Quy Nhơn làm đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty TNHH Thanh Huy.

Toàn bê tông mà không thấy cốt thép.

Công trình khởi công ngày 30/12/2018 và chuẩn bị bàn giao. Tuy nhiên, sau cơn bão số 5 vừa qua, công trình đã hư hỏng gần như toàn bộ, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Theo người dân địa phương, tình trạng hư hỏng của đoạn kè này bộc lộ nhiều khiếm khuyết trong thiết kế và thi công. Người dân đặt nghi vấn về chất lượng thi công và thiết kế đoạn kè này không phù hợp.



Ông Nguyễn Đại Phú, người dân gần công trình kể lại, bão số 5 ảnh hưởng vào ban đêm, sáng ra mọi người thấy bờ kè đổ sập: "Trước 7h là vẫn còn bờ kè bình thường, sau cơn bão khi ra phát hiện hư là khoảng 4h sáng. Hiện trường, hiện trạng còn nguyên xi đó. Hỏi thiệt hại đây ai chịu trách nhiệm, cũng không ai trả lời được hết. Sớm khắc phục bờ kè để cho dân chúng ở đây".

Thiết kế không lường được con sóng khiến nhiều tỷ đồng lãng phí.

Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, đoạn đê này hàng năm phải hứng chịu nhiều con sóng lớn nên phải được xây dựng thật bền vững. Thực tế cho thấy, cả đoạn kè dài hơn 600m nhưng không có trụ bê tông đứng nào, chỉ có một dầm ngang, bên trong có 4 cây sắt phi 12 nằm trên mặt đất. Cả đoạn kè dài không được xây móng bằng đá, các trụ không có thép nên không thể chống đỡ nổi khi có sóng to và gió bão.

Ông Nguyễn Thái Diễn, Giám đốc Ban quản lý Đầu tư xây dựng TP Quy Nhơn, chủ đầu tư dự án thừa nhận, công trình chất lượng chưa đảm bảo vì quá ít thép trong các trụ bê tông.



"Đúng là ra hiện trường chúng ta nhìn thấy bê tông gẫy đổ gẫy đổ chỏng trơ ra đấy nhưng lại không có thép nhìn phản cảm nên người dân phản ánh là chính xác. Tuy nhiên kiểm tra hồ sơ thiết kế, chân của lan can thì các vị trí gần trụ lan can thì có thép nhưng các khoảng giữa các khoảng trụ lan can tư vấn thiết kế tính toán tiết kiệm kinh phí thế nào không có thiết kế thép chỗ đấy", ông Diễn nói.

Hiện trạng bờ kè bị sập.

Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã thuê tư vấn độc lập đánh giá lại toàn bộ từ thiết kế, thi công và báo cáo UBND tỉnh để có phương án xử lý.



"Đã thuê đơn vị tư vấn DH2 ở miền Trung kiểm tra đánh giá lại. Đề xuất phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp theo để đề xuất giải pháp khắc phục. Theo kết quả báo cáo ban đầu nguyên nhân chính do thời tiết khắc nghiệt, công trình hạ tầng của mình thi công chưa đồng bộ, mới làm kè chưa làm đường vỉa hè ở trên thành thử nó tràn nước lên bờ xoáy, xói", ông Nam nói.

Chỉ có xi măng không thấy lõi thép khiến kè yếu đi trước những đợt sóng lớn.

Rõ ràng, chất lượng công trình có vấn đề. Thế nhưng, chủ đầu tư vẫn khẳng định đã thi công đúng thiết kế. Còn thiết kế thì thiếu kinh nghiệm, không lường trước được khu vực làm kè dẫn đến công trình hư hỏng trước lúc bàn giao.

Trước đây, tình trạng như thế này cũng từng xảy ra khi xây bờ kè chắn sóng ở xã Tam Quan Bắc do UBND huyện Hoài Nhơn làm chủ đầu tư. Nguyên nhân phần lớn do việc khảo sát thực tế chưa sâu sát, đánh giá chưa đúng mức độ tác động của sóng biển, thiên tai để lập thiết kế phù hợp. Cần làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến việc gây lãng phí tiền tỉ ở địa phương này./.