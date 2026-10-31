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Kết nối hai chiều giúp bệnh nhân ung thư vú được chăm sóc gần nhà

Thứ Bảy, 15:27, 31/10/2026
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VOV.VN - Nhờ kết nối hai chiều giữa hai bệnh viện, bệnh nhân ung thư vú được phẫu thuật chuyên sâu tại Bệnh viện Bình Dân rồi về Bà Rịa tiếp tục chăm sóc.

Mới đây, một bệnh nhân ung thư vú được Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa chuyển đến Bệnh viện Bình Dân phẫu thuật, sau đó trở về địa phương tiếp tục chăm sóc. Cách phối hợp này giúp người bệnh được điều trị chuyên sâu mà không phải theo dõi toàn bộ quá trình tại bệnh viện tuyến cuối.

Trước khi chuyển viện, bác sĩ hai bệnh viện đã trao đổi, đánh giá tình trạng người bệnh và thống nhất phương án điều trị. Tại Bệnh viện Bình Dân, người bệnh được phẫu thuật nội soi cắt tuyến vú kèm nạo hạch. Sau 4 ngày điều trị hậu phẫu, sức khỏe ổn định, người bệnh được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa để tiếp tục chăm sóc.

Thay vì phải điều trị và theo dõi toàn bộ quá trình tại bệnh viện chuyên sâu, người bệnh được thực hiện phẫu thuật tại cơ sở có đủ năng lực, sau đó trở về bệnh viện gần nơi cư trú khi tình trạng cho phép. Quá trình điều trị không bị gián đoạn nhờ sự phối hợp giữa hai bệnh viện.

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Một ê-kip của Bệnh viện Bình Dân phối hợp thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân ở Bệnh viện Bà Rịa (Ảnh: Bệnh viện Bình Dân)

Theo Sở Y tế TP.HCM, đây là một ví dụ về hiệu quả của mô hình kết nối hai chiều giữa bệnh viện cấp cơ bản và bệnh viện cấp chuyên sâu. Bệnh viện cấp cơ bản tiếp nhận, khám và theo dõi người bệnh tại địa phương; trong khi bệnh viện chuyên sâu đảm nhiệm những trường hợp cần kỹ thuật cao hoặc năng lực chuyên môn sâu. Hai cấp bệnh viện phối hợp để người bệnh được chuyển đến đúng nơi khi cần can thiệp và trở về cơ sở gần nhà để tiếp tục chăm sóc khi đủ điều kiện.

Sở Y tế đánh giá cách làm này mang lại lợi ích cho cả người bệnh và các cơ sở y tế. Người bệnh được tiếp cận kỹ thuật điều trị chuyên sâu nhưng vẫn thuận tiện trong quá trình theo dõi, chăm sóc tại địa phương.

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TS.BSCKII. Nguyễn Phú Hữu, Trưởng khoa Phẫu thuật Đại trực tràng, Bệnh viện Bình Dân trao đổi chuyên môn với bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (Ảnh: Bệnh viện Bình Dân)

Bệnh viện cấp cơ bản có thêm cơ hội tham gia quy trình điều trị, trao đổi chuyên môn và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện chuyên sâu, qua đó từng bước nâng cao năng lực. Trong khi đó, bệnh viện chuyên sâu có thể tập trung nguồn lực cho những ca bệnh cần can thiệp kỹ thuật cao, góp phần giảm áp lực quá tải.

Để mô hình vận hành hiệu quả, các bệnh viện cần duy trì hội chẩn kịp thời, thống nhất quy trình chuyển viện và tiếp nhận người bệnh trở lại. Hồ sơ bệnh án, kết quả cận lâm sàng và kế hoạch điều trị cũng cần được trao đổi đầy đủ để bảo đảm việc chăm sóc liên tục, an toàn.

Sở Y tế cho biết, mô hình phối hợp giữa Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa kỳ vọng sẽ được duy trì thường xuyên và nhân rộng trong mạng lưới khám, chữa bệnh của Thành phố. Đây cũng là một hướng triển khai mô hình y tế đa tầng, đa cực, đa trung tâm, trong đó các bệnh viện hỗ trợ, bổ trợ năng lực cho nhau, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp ngay tại nơi sinh sống.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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