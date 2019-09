Kết quả siêu âm của một nam bệnh nhân có cả tử cung và buồng trứng

Sau nhiều ngày đau bụng, sáng 10/9, anh Ng.H.Th. (30 tuổi, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An), đến Bệnh viện Đa khoa Thái An (TP Vinh) để khám. Tại đây, anh được nội soi dạ dày và siêu âm ổ bụng.

Nhận kết quả siêu âm, bản thân anh cũng không đọc kỹ mà đưa cả kết quả siêu âm và nội soi cho bác sỹ kê thuốc. Bác sĩ vẫn kê thuốc cho anh đầy đủ, sau đó anh về nhà uống 3 liều thuốc.

Đến tối cùng ngày vợ anh mang kết quả siêu âm của chồng ra xem thì giật mình khi phát hiện trong đó có phần mô tả chồng “có tử cung, buồng trứng”. Đặc biệt những bộ phận này được mô tả rất chi tiết.

Phiếu siêu âm của anh Th. mô tả rất chi tiết về tử cung, buồng trứng của nam bệnh nhân.

Cụ thể trong phiếu, tại phần mô tả tổn thương kết quả siêu âm của anh Th. có dòng chữ “tử cung - phần phụ: Kích thước bình thường, âm vang đồng nhất, nội mạc tử cung bình thường. Buồng trứng hai bên nhu mô và kích thước bình thường....”.

Anh Th. và vợ rất hoang mang, bản thân nam bệnh nhân không dám tiếp tục uống thuốc.

Xem đi, xem lại phiếu siêu âm, rõ ràng ghi họ tên anh Th., giới tính nam, nhưng phía dưới lại mô tả chi tiết về tử cung và buồng trứng. Anh Th. cũng không hiểu vì sao khi anh đưa phiếu siêu âm cho bác sĩ, người này vẫn không phát hiện ra sai sót mà vẫn tiếp tục kê đơn thuốc cho anh.

Trao đổi với báo chí, đại diện BVĐK Thái An cho biết, sau khi nhận được phản ánh, đại diện bệnh viện đã trực tiếp kiểm tra và điện thoại xin lỗi bệnh nhân này. Người này khẳng định, đó là sự nhầm lần, lỗi do nhân viên đã lấy mẫu phiếu siêu âm của nữ. Đây là lần đầu bệnh viện có nhầm lẫn hy hữu như thế. Do khám cho nhiều bệnh nhân quá nên bác sĩ chỉ ký mà không để ý kỹ kết quả./.