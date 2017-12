Kẹt xe nghiêm trọng trên cao tốc Trung Lương- TP. Hồ Chí Minh ​

Từ chiều đến tối ngày 30/12, lưu lượng phương tiện từ hướng TP. Hồ Chí Minh đổ về các tỉnh miền Tây thông qua đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương tăng đột đã làm cho khu vực biến trạm thu phí cao tốc Thân Cửu Nghĩa, tỉnh Tiền Giang bị ùn ứ giao thông trong nhiều giờ liền.

Ùn ứ giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc TP.HCM- Trung Lương vào chiều ngày 30/12.

Khoảng từ 18-20 giờ tối nay (30/12), có hàng trăm ô tô nối đuôi nhau xếp hàng ngay trên đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương hướng về các tỉnh miền Tây để chờ qua trạm thu phí Thân Cửa Nghĩa.

Các tài xế cho biết, thông thường đi qua đường cao tốc này chỉ mất hơn 30 phút nhưng chiều và tối ngày 30/12 phải mất hơn 1 giờ mới qua khỏi đoạn cao tốc.

Đáng quan tâm là khi phương tiện ra khỏi trạm thu phí tiếp tục bị ùn ứ giao thông tại phía đường dẫn Thân Cữu Nghĩa- ngã tư Đồng Tâm.

Nguyên nhân là tại vòng xoay Thân Cửu Nghĩa có nhiều hướng xe giao nhau nên giao thông rất lộn xộn. Tại đây, các cơ sở ăn uống tổ chức đậu xe lấn chiếm lòng lề đường gây cản trở giao thông. Tuy ùn ứ giao thông nghiêm trọng nhưng trạm thu phí đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh- Trung Lương vẫn không xả trạm gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Đến 20 giờ tối 30/12, ùn ứ giao thông trên đường dẫn vào đường cao tốc.

Do phương tiện lưu thông tăng cao nên từ chiều và tối ngày 30/12, tại cầu Rạch Miễu (nối liền tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre) và quốc lộ 1 đoạn huyện Châu Thành, Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ- Công an tỉnh Tiền Giang đã tích cực điều tiết, để đảm bảo an toàn giao thông./.