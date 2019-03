Khắc phục hậu quả chiến tranh là việc quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ

Khắc phục hậu quả chiến tranh là một trong những nội dung quan trọng trong quan hệ Việt - Mỹ kể từ khi chiến tranh kết thúc. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực này trong những năm qua là biểu tượng sinh động nhất, thể hiện quan hệ giữa hai cựu thù, nay đã trở thành đối tác hợp tác toàn diện của nhau, góp phần hoà giải nỗi đau chiến tranh và gác lại quá khứ, hướng tới tương lai của hai nước.

Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Sears.

Nhân dịp Hội thảo “Khắc phục hậu quả chiến tranh: Chặng đường hòa giải và hợp tác tương lai giữa Việt Nam và Hoa Kỳ” tại thủ đô Washington ngày 26/3, phóng viên Đài TNVN thường trú tại Mỹ, có cuộc trao đổi với cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Sears.

PV: Thưa Đại sứ, ông đánh giá thế nào về hợp tác Mỹ - Việt trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh trong thời gian qua?

Đại sứ David Sears: Khắc phục hậu quả chiến tranh luôn là một phần quan trọng trong quan hệ Mỹ-Việt. Tôi nghĩ rằng cả hai phía đều hiểu nếu chúng ta không giải quyết vấn đề này một cách nghiêm túc và triệt để thì quan hệ song phương sẽ không tiến triển. Trong thời gian tôi làm Đại sứ tại Việt Nam, chúng tôi đã tập trung nhiều vào các vấn đề như vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, giải quyết vấn đề chất độc Da Cam và trợ giúp người tàn tật. Đây là những vấn đề luôn có trong chương trình làm việc của tôi khi tôi còn làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

PV: Đại sứ đánh giá thế nào về sự phối hợp của Việt Nam cũng như phía Mỹ đã làm gì để hỗ trợ Việt Nam trong công tác tìm kiếm hài cốt của các binh sỹ bị mất tích?

Đại sứ David Sears: Hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ trong vấn đề tù binh chiến tranh và tìm kiếm quân nhân mất tích là rất tốt và đã được cải thiện đáng kể trong vòng 10 năm qua. Đó chính là lĩnh vực chính trong quan hệ hợp tác Việt-Mỹ. Hai bên ở cấp chuyên viên đã phối hợp rất hiệu quả, do đó nhiều bộ hài cốt của các quân nhân mất tích trong chiến tranh đã được tìm thấy.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Chúng tôi nhận thấy rằng phía Việt Nam đã mất rất nhiều người trong chiến tranh và chúng tôi đã hỗ trợ phía Việt Nam với công nghệ giám định pháp y. Chúng tôi cũng đã hỗ trợ thành lập một trung tâm cho công tác tìm kiếm quân nhân bị mất tích ở Việt Nam.

PV: Những khó khăn trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh giữa hai nước là gì thưa Đại sứ?

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Đại sứ David Sears: Thách thức lớn nhất đó là hiểu biết lẫn nhau. Phải mất nhiều năm để hai phía có thể đạt được một mức độ hiểu biết lẫn nhau đủ để có thể hợp tác một cách hiệu quả. Tôi rất mừng rằng lòng tin giữa hai bên giờ đã mạnh mẽ và sâu rộng, qua đó củng cố sự hợp tác giữa đôi bên. Tôi thấy rằng công tác khắc phục hậu quả chiến tranh bao gồm các lĩnh vực tìm kiếm quân nhân mất tích, giải quyết vấn đề chất độc Da cam và giúp đỡ người tạn tật đang rất hiệu quả.

PV: Đại sứ đánh giá thế nào về ý nghĩa của Hội thảo “Khắc phục hậu quả chiến tranh: Chặng đường hòa giải và hợp tác tương lai giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”?

Đại sứ David Sears: Tại hội thảo này tôi mong được gặp các đại biểu từ phía Việt Nam, trong đó có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, người tôi đã cùng làm việc khi tôi còn là Đại sứ Mỹ ở Việt Nam. Khi tôi còn ở đó, chúng tôi đã bắt đầu tiến hành chương trình tẩy rửa khu vực xung quanh sân bay Đà Nẵng và dự án này đã rất thành công. Người dân Đà Nẵng đã ý thức được tầm quan trọng của dự án này và chúng tôi cảm kích về sự hợp tác từ phía Việt Nam trong việc giải quyết hậu quả của chất độc Da Cam ở Đà Nẵng. Hiện tại hai bên đang hướng tới sân bay Biên Hòa gần thành phố Hồ Chí Minh, đây là một dự án lớn do mức độ ô nhiễm rộng hơn nhiều so với sân bay Đà Nẵng, do đó chi phí cũng sẽ nhiều. Tôi cho rằng triển vọng trong việc giải quyết vấn đề chất độc Da cam là rất tốt.

Xin cảm ơn Đại sứ!./.

Phạm Huân/VOV-Washington

PC_Article_AfterShare_1