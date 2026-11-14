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Khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Tây Ninh

Thứ Bảy, 00:02, 14/11/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 74/CĐ-TTg ngày 13/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

khac phuc hau qua vu tai nan giao thong dac biet nghiem trong o tay ninh hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người chết ở xã Tân Hội, Tây Ninh.

Công điện nêu: Theo thông tin của Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an, vào lúc 23h15 ngày 12/11/2026 đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Km39+800 ĐT.785, thuộc địa bàn ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh do xe mô tô mang biển kiểm soát 70K1-530.11 va chạm với xe mô tô mang biển kiểm soát 70K1-690.77, hậu quả làm chết 3 người, 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Nguyên nhân ban đầu là do lái xe mô tô biển kiểm soát 70K1-530.11 đi không đúng phần đường, không làm chủ tốc độ theo quy định. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân, chỉ đạo lực lượng Công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Để ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng tiếp tục tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn; Chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, chở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy...; Chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị chức năng tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý, nhất là đường tỉnh, đường xã…, không để tồn tại các bất cập về tổ chức giao thông gây mất an toàn giao thông đường bộ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn, có biện pháp phòng ngừa hiệu quả, không để xảy ra các trường hợp tương tự trong thời gian tới. Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ Chỉ thị về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; xây dựng dự thảo Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2027, Tết Nguyên đán Đinh Mùi và Lễ hội Xuân, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 11 năm 2026.

Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; lưu ý thực hiện siết chặt các hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa khối lượng lớn, hoạt động của xe mô tô, xe máy điện, nhất là phương tiện hoạt động vào ban đêm, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự.

Văn Hiếu/VOV1
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