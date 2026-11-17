Thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu cho biết, tại Km82+600 trên Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Bình Lư, các vết nứt nền và mặt đường đang có dấu hiệu mở rộng. Khu vực bị ảnh hưởng kéo dài khoảng 100m, trong đó xuất hiện hai vết nứt lớn chạy dọc theo taluy âm, một phần mặt đường đã sụt lún rõ rệt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông.

Đơn vị thi công phủ bạt để hạn chế nước mặt đổ xuống vết nứt khi trời mưa

Ngay sau khi được giao khắc phục sự cố, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Khánh Hưng - đơn vị đang thi công tuyến đường nối hầm Hoàng Liên gần khu vực này đã huy động nhiều máy xúc, xe tải cùng nhân lực đến hiện trường triển khai các phương án khắc phục.

Đơn vị khắc phục vừa nỗ lực thi công vừa đảm bảo lưu thông an toàn trên tuyến

Ông Trần Vũ Hương, Giám đốc Công ty cho biết, trước mắt, đơn vị tiến hành đào sâu vào phần taluy dương để mở rộng mặt bằng, tạo lối lưu thông tạm thời cho các phương tiện. Đồng thời, tổ chức san gạt, vận chuyển đất đá đến điểm tập kết, từng bước xử lý khu vực nền đường bị ảnh hưởng. Do khối lượng đất đá lớn, phạm vi cung trượt có nguy cơ tiếp tục mở rộng nên dự kiến phải hơn một tháng mới có thể khắc phục hoàn toàn tình trạng sụt lún.

Quốc lộ 4D là tuyến giao thông huyết mạch kết nối tỉnh Lai Châu với tỉnh Lào Cai và cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Trong quá trình thi công, nhà thầu đã căng dây, đặt biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, bố trí người theo dõi và phối hợp điều tiết phương tiện qua lại. Hiện các phương tiện vẫn có thể lưu thông qua khu vực này, song phải chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, giảm tốc độ và chú ý quan sát để đảm bảo an toàn.

Quốc lộ 4D là tuyến giao thông huyết mạch kết nối tỉnh Lai Châu với tỉnh Lào Cai và cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Trên tuyến đoạn qua xã Bình Lư, hoạt động thi công hầm Hoàng Liên đang được triển khai, lưu lượng xe vận chuyển vật liệu, máy móc phục vụ công trình khá lớn. Vì vậy, việc vừa khắc phục sự cố, vừa duy trì giao thông thông suốt, an toàn đang đặt ra yêu cầu cao đối với đơn vị thi công và các lực lượng chức năng.

Vết lún sụt ngày càng mở rộng lấn vào nền đường tại km82+600, Quốc lộ 4D

Trước đó, ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 20/10 đến 10/11 đã gây trượt địa chất tại Km82+600 Quốc lộ 4D, làm sụt lún, nứt vỡ nền và mặt đường bê tông nhựa. Diễn biến sụt trượt ngày càng nghiêm trọng, phạm vi khe nứt kéo dài khoảng 100m. Ngày 12/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại vị trí này.