Khắc phục tạm thời hằn lún đường Mỹ Phước-Tân Vạn ở Bình Dương

Theo ghi nhận của phóng viên VOV, điểm bị trồi lún, hằn vệt bánh xe tuyến đường “huyết mạch” Mỹ Phước-Tân Vạn ở Bình Dương đang được chủ đầu tư là Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp-CTCP (Becamex IDC) khắc phục bằng cách cào bóc lớp bê tông nhựa.

Các điểm hằn lún được cào bóc, phương tiện di chuyển dễ dàng hơn.

Vừa qua, VOV có bài “Ám ảnh cung đường Mỹ Phước-Tân Vạn ở Bình Dương”. Bài viết phản ánh hiện tượng trồi lún, hằn vệt bánh xe chênh so với mặt đường hơn 10cm đoạn từ đoạn đường ĐT 741 đến ngã 6 An Phú thuộc thành phố Thuận An, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.



Hiện nay, chủ đầu tư đang khắc phục hiện tượng trên bằng cách cào các lớp bê tông nhựa bị trồi lún. Đây là nút giao có lưu lượng xe khách, xe tải chở hàng, nhất là container lưu thông lớn nên việc mặt đường được khắc phục giúp cho các phương tiện di chuyển dễ dàng hơn.

Đường hằn lún gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Tuy nhiên, theo người dân, việc cào bóc chỉ là biện pháp tạm thời, chủ đầu tư cần quan tâm hơn đến việc nâng cấp, tu bổ để người dân yên tâm lưu thông trên tuyến đường hàng trăm tỷ này./.