Khách cần lưu ý gì khi làm thủ tục bay dịp cao điểm Tết?

Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và các hãng hàng không khuyến nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian đi lại và làm thủ tục trước chuyến bay (check-in) trực tuyến.

Hành khách xếp hàng để làm thủ tục an ninh soi chiếu tại sân bay Nội Bài. Ảnh PC.

Theo đó, sẵn sàng cho dịp cao điểm Tết Quý Mão năm nay, Vietnam Airlines Group (gồm 3 hãng là Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã chuẩn bị đầy đủ về máy bay, tiếp viên, phi công, trang thiết bị mặt đất phục vụ hành khách. Các hãng cũng nhiều lần rà soát mọi công tác từ mặt đất đến trên không, đảm bảo bố trí, sắp xếp nguồn lực tối ưu nhất cho cao điểm.

Tuy nhiên, các hãng đều dự báo nhu cầu đi lại dịp Tết năm nay sẽ tăng mạnh hơn cả giai đoạn cùng kỳ trước đại dịch. Không chỉ về quê, thăm thân, hành khách còn có nhu cầu đi du xuân. Rất nhiều chuyến bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các tỉnh thành khác trên cả nước như Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Phú Quốc…đã đạt tỷ lệ lấp đầy 80-90%.

Do đó, để thuận tiện di chuyển, Vietnam Airlines đặc biệt lưu ý hành khách có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế, cũng như làm thủ tục trước chuyến bay (check-in) trực tuyến.

Hành khách có thể check-in trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động Vietnam Airlines. Hiện nay, Vietnam Airlines áp dụng check-in trực tuyến trên toàn bộ sân bay hãng khai thác tại Việt Nam.

Hành khách cũng có thể tự check-in qua các phương thức như: kiosk check-in tại sân bay; check-in qua tổng đài 1900 6265 (có cước phí, áp dụng với chuyến bay nội địa khởi hành từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh); auto check-in khi mua vé trên ứng dụng di động.

Hành khách đã tự làm thủ tục check-in, không mang theo hành lý ký gửi, có thể đi thẳng đến cửa an ninh tại sân bay mà không cần làm thêm thủ tục nào khác tại quầy.

Khách nên tới sân bay sớm, làm check-in online dịp cao điểm Tết.

Hành khách cũng cần chuẩn bị đầy đủ, kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân khi có kế hoạch đi máy bay, hạn chế tình trạng giấy tờ liên quan bị hết hạn và bị nhà chức trách từ chối chuyến bay. Hành khách nên sử dụng các phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón để giảm áp lực lên sân đỗ tại các nhà ga; chú ý có mặt ở cửa ra tàu bay 40 phút trước giờ khởi hành với chuyến bay nội địa, 50 phút trước giờ khởi hành với chuyến bay quốc tế để không bị nhỡ chuyến.

Sau khi hạ cánh, hành khách cần kiểm tra kỹ lưỡng hành lý ký gửi tại băng chuyền để đảm bảo không bỏ quên hành lý hoặc lấy nhầm hành lý của khách khác.

Đưa ra phương án phục vụ người dân về quê đón Tết an toàn, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài thực hiện tăng cường an ninh cấp độ 1 từ ngày 16-28/1/2023 theo chỉ đạo của Cục Hàng không Việt Nam; bố trí tăng cường nhân lực tại các vị trí theo quy định, tăng cường tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách, hành lý xách tay đã qua cổng từ mà không có dấu hiệu nghi vấn…

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, bảo vệ tổ chức bổ sung 20% quân số so với kíp trực thông thường; mở hết tối đa quầy thủ tục, chuẩn bị số quầy dự phòng cho các hãng hàng không sử dụng khi tăng chuyến bay; mở tối đa các máy soi chiếu an ninh; ứng dụng công nghệ thông tin để tính toán các khung giờ cao điểm của từng khu vực qua đó điều tiết nhân sự, thiết bị phù hợp; mở tối đa các làn thu phí, phối hợp với lực lượng công an điều tiết giao thông tại sân đỗ ôtô, tại các luồng phương tiện tiếp cận nhà ga để đảm bảo tạo sự thông thoáng và thuận tiện cho hành khách.

Về mặt dài hạn, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đang tích cực phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Bắc và các cơ quan có thẩm quyền để sớm hoàn thiện các thủ tục quy hoạch nội bộ, nhằm tối ưu hóa các khu vực hoạt động của cảng, giải quyết các bài toán như giới hạn sân đỗ ôtô hiện nay./.