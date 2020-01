Khách thảnh thơi ngồi chờ máy bay cất cánh

Trong sân bay không có hình ảnh hành khách nằm, ngồi la liệt, vạ vật chờ đợi. Khu vực làm thủ tục của các hãng hàng không cũng thông thoáng, không còn tình trạng “rồng rắn” kéo dài.

Sân bay Tân Sơn Nhất bố trí hai cửa soi chiếu, kiểm tra an ninh, tại mỗi cửa cũng không còn cảnh chen chúc, chờ đợi. Trong sáng nay, số chuyến bay khởi hành trễ cũng giảm đáng kể, trung bình các hãng chỉ chậm khoảng 1 tiếng so với kế hoạch.

Không còn cảnh chen chúc, chờ đợi vạ vật khi làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 30 Tết Canh Tý.

Đợt cao điểm Tết Nguyên đán, các hãng hàng không đã bố trí tăng lượng chuyến bay, với gần 1.000 lượt cất/hạ cánh một ngày. Khu vực sảnh A, nhà ga quốc nội, hãng Vietnam Airlines lắp đặt thêm 10 ki-ốt để hành khách chủ động tự làm thủ tục, giảm ùn tắc đáng kể khu vực xếp hàng tại quầy. Hiện có tổng cộng 50 máy làm thủ tục tự động của các hãng khác nhau, tăng 10 máy so với mùa Tết năm 2019.

Quang cảnh thông thoáng tại một quầy làm thủ tục.

Cảng hàng không cũng bổ sung, điều chỉnh các điểm an ninh soi chiếu, tăng 20% năng lực soi chiếu so với năm 2019. Hệ thống sân đỗ máy bay cũng tăng 14 vị trí đỗ so với Tết năm 2019, tổng cộng có 86 vị trí đỗ thương mại ngày và đêm.

Bên ngoài sân bay, các trục đường chính như Trường Sơn, Hồng Hà cũng thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận tiện. Hướng từ đường Phạm Văn Đồng về sân bay cũng không có cảnh ùn tắc giao thông.

Khu vực soi chiếu, kiểm tra an ninh cũng thoáng đãng trong ngày 30 Tết.

Gia đình ông Nguyễn Xuân Nho bay chuyến TPHCM – Hà Nội thong thả ngồi chờ sau khi đã làm xong thủ tục. Vì tình trạng đông đúc giảm đáng kể, gia đình ông Nho khá thoải mái khi không phải chen chúc.