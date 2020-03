“Khai báo du lịch” chống Covid-19 còn phụ thuộc vào ý thức của du khách

Trong tổng số ca mắc Covid-19 đang điều trị tại Việt Nam hiện nay có khoảng 20 ca là người nước ngoài, với lộ trình di chuyển phức tạp. Bên cạnh đó là những ca mắc bệnh là người Việt từ nước ngoài trở về và lây nhiễm trong cộng đồng.

Khai báo y tế điện tử từ sân bay



Để kiểm soát các ca mắc mới xâm nhập, đặc biệt, tại các cửa khẩu sân bay, các chuyến bay từ châu Âu về đã được kiểm soát, ngăn chặn kịp thời. Trong đó, có các trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đã được ngăn chặn ngay tại cửa khẩu và thực hiện xét nghiệm ngay tại cửa khẩu.

Kiểm soát y tế tại sân bay Nội Bài.

Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 đã yêu cầu, từ ngày 15/3, tất cả hành khách nhập cảnh từ châu Âu, Anh, Mỹ đều được giám sát về y tế, khai tờ khai, đo thân nhiệt, thực hiện xét nghiệm tại cửa khẩu ở các sân bay. Đồng thời, các hành khách nhập cảnh từ những khu vực này trong vòng 14 ngày qua cũng được yêu cầu khai báo nếu chưa khai và được thực hiện xét nghiệm miễn phí.

Từ ngày 15/3, Hệ thống khai báo sức khoẻ du lịch cũng chính thức ra mắt nhằm hỗ trợ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 trong việc chủ động nắm được lịch trình của hành khách trong nước và quốc tế khi du lịch tại Việt Nam. Hệ thống sẽ được tích hợp vào ứng dụng Vietnam Health Declarations để thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh và khách du lịch sử dụng. Người quản lý và điều hành tại các địa điểm cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện quét QR code của hành khách khi tiếp đón và cung cấp dịch vụ tại cơ sở mình để lưu lại thông tin.

Khai báo y tế điện tử sẽ giúp giảm ùn ứ tại sân bay.

“Việt Nam bắt đầu triển khai tờ khai y tế điện tử quản lý toàn bộ khách nhập cảnh từ ngày 15/3. Yêu cầu, các chuyến bay vừa kiểm dịch y tế, yêu cầu toàn hành khách khi tờ khai y tế điện tử. Nếu không sẽ gây ra ùn ứ, ách tắc, khai giấy phải nhập lại mất nhiều thời gian. Chúng ta tận dụng triệt để công nghệ thông tin để truy xuất nguồn gốc, quản lý trường hợp bệnh, trường hợp tiếp xúc người bệnh”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Hệ thống sẽ được áp dụng tại 100% cơ sở du lịch trên toàn quốc, bao gồm: toàn bộ các địa điểm nhập cảnh (sân bay, cửa khẩu); địa điểm ăn uống (nhà hàng, khách sạn, quán ăn,…); địa điểm lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ); khu vui chơi, giải trí, trung tâm hội nghị; hãng vận tải hành khách đang hoạt động trên cả nước.

Chiến lược thay đổi cục diện chống dịch là công nghệ



Thực tế, với chuyến bay VN0054 (về Nội Bài ngày 2/3/2020), cơ quan chức năng phải mất 4 ngày để kiểm soát tất cả các hành khách, có nghĩa là xác định vị trí họ ở đâu, đã tiếp cận với nhân viên y tế hay chưa?... Nhưng chuyến bay sau chỉ mất 2 ngày để thực hiện công tác kiểm soát này và hiện nay chỉ mất nửa này để xác định tất cả hành khách trên máy bay.

“Nếu để lọt từ cửa khẩu, chúng ta sẽ có những ca tương tự như trường hợp 34”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long lưu ý.

Do vậy, việc các hành khách thực hiện khai tờ khai y tế điện tử sẽ giúp đẩy nhanh việc truy xuất các nguồn gốc, quản lý các trường hợp mắc bệnh và những người đã tiếp xúc với nguồn lây bệnh.

Bộ Y tế đã triển khai một loạt ứng dụng (app) để tiệm cận giúp người dân vừa cung cấp thông tin vừa được cập nhật kịp thời thông tin dịch bệnh. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương lập danh sách và thực hiện khai báo điện tử, đặc biệt với các du khách, những người vừa ở nước ngoài về.

Không chỉ ở sân bay, tất cả khách nhập cảnh tại cửa khẩu đường bộ như Móng Cái (Quảng Ninh) đều được đo thân nhiệt, phát tờ rơi truyền thông và khai báo y tế.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là ý thức và sự hợp tác của các du khách với lực lượng chức năng. Theo ghi nhận tại điểm giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng nhiều du khách đã tỏ ra khó chịu khi bị dừng lại để do thân nhiệt và khai báo y tế.

Thời gian kiểm tra với các du khách không quá lâu, nhưng làm sao để giải thích cho họ hiểu và hợp tác lại đòi hỏi sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng chức năng địa phương, từ CSGT đến, y tế và cả người phiên dịch…

Đại úy Trần Trung Định, Cán bộ Cảnh sát giao thông Công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Đươc sự chỉ đạo của lãnh đạo quận phân công lực lượng dịch Covid-19 trên tuyến đường giáp ranh giữa Đà Nẵng với Hội An, cán bộ chiến sĩ thực hiện tốt kế hoạch chốt chặn, kiểm tra khách từ Hội An ra Đà Nẵng”./.