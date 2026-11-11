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Khai trừ khỏi Đảng hai hiệu trưởng trường tiểu học ở Huế

Thứ Tư, 22:43, 11/11/2026
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VOV.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Huế vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với 2 hiệu trưởng trường tiểu học do có những vi phạm rất nghiêm trọng.


Ngày 11/11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về việc thi hành kỷ luật đối với các đảng viên vi phạm và quyết định khai trừ khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Ông Dương Quang Nam là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Ông Ngô Hoàng Quốc Dũng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hóa Châu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành.

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Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Huế.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế xác định, hai cán bộ này đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hai cá nhân này cũng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Những vi phạm đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác; gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm mất uy tín, danh dự của cá nhân.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, đồng thời căn cứ Quy định số 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Dương Quang Nam và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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