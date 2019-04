Khai trương ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại phía Nam

Sáng 10/4, Ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) chính thức đi vào hoạt động sau 2 năm chuẩn bị khẩn trương. Đến thời điểm hiện tại, đây là ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại phía Nam và thứ hai trên cả nước được thành lập, nhằm dự trữ nguồn sữa cần thiết hỗ trợ trẻ sinh non, thiếu cân và mắc các bệnh lý nguy hiểm.

Ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Từ Dũ chính thức vận hành từ ngày 10/4.

Ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Từ Dũ hoạt động theo mô hình thu thập sữa tự nguyện hiến tặng từ những bà mẹ đang nuôi con nhỏ bằng nguồn sữa của mình. Sữa mẹ được chọn lọc từ những người mẹ không mắc bệnh lý và được kiểm tra, xét nghiệm máu theo quy trình nghiêm ngặt.

Để có nguồn sữa tốt, Ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Từ Dũ sẽ sàng lọc và tuyển chọn bà mẹ hiến tặng, sau đó mới đến khâu thu nhận, vận chuyển và bảo quản sữa mẹ theo đúng tiêu chuẩn. Bước tiếp theo, sữa mẹ sẽ được thanh trùng, xét nghiệm để đảm bảo không nhiễm khuẩn, không có nguy cơ lây bệnh. Bước cuối cùng sữa sẽ được bảo quản theo quy định nghiêm ngặt và đem ra hỗ trợ những trẻ sơ sinh cần thiết. Hiện nhiều bà mẹ đã tự nguyện hiến sữa cho ngân hàng này và các nguồn sữa được chứng nhận đạt chuẩn.

Mỗi năm, Bệnh viện Từ Dũ tiếp nhận, chăm sóc và điều trị cho khoảng 7 ngàn trẻ sơ sinh non tháng với các bệnh lý đi kèm cần nguồn sữa mẹ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng điều trị, hỗ trợ cho quá trình hồi phục. Việc đưa vào hoạt động Ngân hàng sữa mẹ quy mô này sẽ giúp Bệnh viện Từ Dũ hỗ trợ tốt cho trẻ sinh non trong việc hạn chế tình trạng viêm ruột hoại tử, nhiễm trùng sơ sinh muộn, giảm thời gian truyền dịch nuôi ăn qua tĩnh mạch và giảm số ngày nằm viện cho trẻ sinh non lên đến 2 tuần.

Sữa mẹ sau khi thu nhận được bảo quản theo quy định nghiêm ngặt tại ngân hàng.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế cho rằng, sau Ngân hàng sữa mẹ Bệnh viện Từ Dũ, ngành y tế sẽ tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm và tìm cách mở rộng mạng lưới các ngân hàng sữa mẹ trên cả nước: “Bên cạnh yếu tố giá trị, dưỡng chất quan trọng của sữa mẹ để nuôi dưỡng đứa trẻ sơ sinh phát triển thì nguồn sữa mẹ cũng có những nguy cơ mà nhiều khi chúng ta không thể lường hết được. Do đó, khi đã thành lập Ngân hàng sữa mẹ thì khâu sàng lọc sẽ giúp chúng ta đảm bảo có được nguồn sữa tốt nhất. Đây là cách vô cùng tiết kiệm, hiệu quả”./. Triển khai thí điểm ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại Việt Nam VOV.VN - Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên trên cả nước được chọn triển khai thí điểm ngân hàng sữa mẹ.

Mỹ Dung/VOV-TP HCM

