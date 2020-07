Khai trương Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh tại Quảng Nam

Ngày 30/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam khai trương Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh đầu tiên ở Việt Nam, đánh dấu một thành tựu quan trọng trong nỗ lực đảm bảo mọi trẻ sơ sinh, trong đó có trẻ non tháng, nhẹ cân, bệnh lý có thể tiếp cận được với sữa mẹ.



Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, đối với nhóm trẻ sinh non tháng, nhẹ cân... sữa mẹ thanh trùng từ ngân hàng sữa mẹ là lựa chọn thay thế tốt nhất. Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh là một sáng kiến để mở rộng dịch vụ từ ngân hàng sữa mẹ chính sang các tỉnh/ địa phương lân cận. Quy trình của một ngân hàng sữa mẹ gồm có ba bước: sàng lọc và thu nhận sữa mẹ thô; xét nghiệm, xử lý và thanh trùng sữa mẹ thô; quản lý và sử dụng sữa mẹ thanh trùng.

Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh Quảng Nam hy vọng sẽ đem lại nguồn dinh dưỡng an toàn cho 1.000 trẻ sinh non, nhẹ cân, bệnh lý mỗi năm trên toàn tỉnh Quảng Nam.



Bắt đầu từ ngày 30/7, Ngân hàng Sữa mẹ vệ tinh Quảng Nam sẽ thực hiện phân phối sữa mẹ thanh trùng từ Ngân hàng Sữa mẹ Đà Nẵng và đầu tháng 12 tới sẽ thu nhận sữa mẹ thô. Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam vận hành dây chuyền lạnh khép kín, đảm bảo sữa 100% đông đá trong quá trình vận chuyển và liên thông hệ thống theo dõi, đảm bảo truy xuất sữa từ bà mẹ hiến tặng ở Ngân hàng sữa mẹ chính tới trẻ sử dụng ở Ngân hàng sửa mẹ vệ tinh và ngược lại.



Việc kết nối Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh từ Đà Nẵng tới Quảng Nam sẽ đem lại nguồn dinh dưỡng an toàn cho 1.000 trẻ sinh non, nhẹ cân, bệnh lý mỗi năm trên toàn tỉnh Quảng Nam. Tỉnh Quảng Nam phấn đấu toàn bộ 21 bệnh viện công và tư trong tỉnh sẽ áp dụng thành công tiêu chí Bệnh viện thực hành nuôi con sữa mẹ.

“Tại bệnh viện chúng tôi mỗi năm có khoảng 300 trẻ sinh non, trẻ nhẹ cân và một số bà mẹ bị bệnh nặng phải đi lên hồi sức trung tâm. Vì vậy những ngày đầu tiên trẻ không tiếp cận được nguồn sữa mẹ. Chính vì vậy, nguồn sữa mẹ hiến tặng rất cần thiết cho trẻ sinh non, những trẻ sơ sinh mới chào đời. Việc thành lập Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh là thành tố mang lại cơ hội tiếp cận sữa mẹ cho hàng nghìn trẻ sơ sinh”- Bác sỹ Nguyễn Thị Kiều Trinh, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết.



Được biết, Bộ Y tế đang phối hợp với Dự án nuôi dưỡng và phát triển tại Việt Nam(Alive & Thrive) và các chuyên gia về ngân hàng sữa mẹ để xây dựng quy hoạch hệ thống ngân hàng sữa mẹ và ngân hàng sữa mẹ vệ tinh trên cả nước, đi kèm cùng với hướng dẫn quốc gia về thành lập và vận hành ngân hàng sữa mẹ. Việc triển khai mô hình Ngân hàng sữa mẹ vệ tinh ở Quảng Nam sẽ cung cấp thông tin, xây dựng hướng dẫn quốc gia Ngân hàng sữa mẹ Việt Nam nhân rộng cung cấp sữa mẹ thanh trùng an toàn từ các ngân hàng sữa mẹ chính ra toàn quốc./.