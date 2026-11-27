Tại các điểm trường, đoàn bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng triển khai khám sức khỏe tổng quát với nhiều chuyên khoa như nội, ngoại, nhi, sản phụ khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, mắt; đồng thời thực hiện các nội dung đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, đánh giá thể lực và các xét nghiệm cận lâm sàng theo chỉ định. Đối với giáo viên, người lao động, danh mục khám còn có xét nghiệm máu, đường huyết, chức năng gan, thận, tổng phân tích nước tiểu...

Hoạt động này rất có ý nghĩa với học sinh miền núi

Bên cạnh hoạt động khám và kiểm tra các chỉ số sức khỏe, đội ngũ y tế còn tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, giúp giáo viên, học sinh nhận biết những dấu hiệu bất thường để chủ động theo dõi, thăm khám và điều trị kịp thời khi cần thiết. Thông qua chương trình, học sinh, giáo viên và người lao động tại các địa bàn xa trung tâm có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ khám, chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi học tập và công tác.

Qua đó, góp phần phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe, đồng thời tạo điều kiện để các em học sinh yên tâm học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Kiểm tra sức khỏe giáo viên miền núi

TS. BS CKII Nguyễn Thành Trung, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe học đường, đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với giáo viên, học sinh tại các địa bàn biên giới của thành phố, cũng là hoạt động thực hiện theo NQ 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.