Khám sức khỏe toàn dân ở TP.HCM: Khoảng cách giữa các nhóm đối tượng còn lớn

Theo Sở Y tế TP.HCM, học sinh là nhóm có tỷ lệ khám cao nhất, đạt 94,44%. Trong khi đó, tỷ lệ này ở người lao động là 36,56%, sinh viên là 34,42%.

Giữa các địa phương cũng có sự khác biệt. Đến nay, 104/168 xã, phường đạt tỷ lệ khám trên 50%; một số địa phương có kết quả cao như phường Long Phước đạt 93,76%, xã Phước Hòa đạt 87,7%, xã Bà Điểm đạt 86,67%.

Bệnh viện Lê Văn Thịnh khám lưu động tại xã Long Hải (Bà Rịa- Vũng Tàu cũ) (Ảnh: BVCC)

Đáng chú ý, 4 địa phương có số lượt khám cộng dồn bằng hoặc vượt quy mô dân số gồm phường Sài Gòn, xã Thạnh An, xã Vĩnh Lộc và phường Phước Thắng.

Tuy nhiên, vẫn còn 12 địa phương có tỷ lệ khám dưới 40%. Thấp nhất là phường Cầu Ông Lãnh với 32,96%, tiếp đến là phường Vĩnh Hội 35,07% và phường An Lạc 35,65%.

Bệnh viện Quân dân y Miền Đông khám sức khỏe toàn dân ở phường Linh Đông (Ảnh: BVCC)

Sở Y tế ghi nhận nhiều địa phương đã tổ chức khám vào buổi tối, ngày nghỉ hoặc đưa đội khám lưu động đến khu dân cư để tạo thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, để thu hẹp khoảng cách về tiến độ, các địa phương cần rà soát danh sách người chưa được khám, xác định rõ từng nhóm đối tượng và tập trung nguồn lực cho những nơi còn thấp.

Khám sức khỏe toàn dân tại Bệnh viện An Bình (Ảnh: BVCC)

Trong giai đoạn tăng tốc cuối năm, Sở Y tế TP.HCM đề nghị 168 phường, xã, đặc khu khẩn trương tổ chức khám cho số người còn lại, ưu tiên nhóm yếu thế và địa bàn có tỷ lệ thấp.

Các cơ sở khám chữa bệnh cũng cần tăng cường nhân lực, bố trí lịch khám linh hoạt, hỗ trợ những địa phương còn khó khăn.